فوائد استخدام زيت الحلبة لتسمين الوجه

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قد يكون الوجه السمين في بعض الحالات علامة من علامات الجمال ، و هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن من خلالها أن يتم تسمين الوجه ، و من بينها استخدام زيت الحلبة .
نبذة عن زيت الحلبة
دور زيت الحلبة في تسمين الوجه
– يتميز زيت الحلبة بأنه يحتوي على مضادات الأكسدة و الفايتيك و الصابونين و كولاجين و غيرها من المواد التي تساعد على بناء خلايا بشرة الوجه من جديد ، و ذلك بطريقة أكثر توازناً و صحة ، كما وجد الباحثون أن زيت الحلبة يعمل بنفس مبدأ عمل حقن السيليكون و الفيلر بفضل مادة الكولاجين التي يحتويه الزيت فتصحح بناء الخلايا ، و تحفز عملها جيداً لتملأ الفجوات ، و الخطوط الرفيعة و التجاعيد في الوجه .
– هذا بالإضافة إلى أن زيت الحلبة يعمل على ملئ المناطق الخافتة من الوجه لتبدو أكثر اشراقًا من ذي قبل ، و ليس ذلك فقط و لكنه يعمل على تصحيح العيوب في الوجه و تقوية مناعته لمقاومة العوامل المؤثرة عليه ، و يساهم في التخلص من حبوب الشباب و الالتهابات المختلفة التي تصيب البشرة و تقلل من صفائها .
فوائد زيت الحلبة بشكل عام
– يعمل زيت الحلبة على زيادة معدل نمو الشعر ، كما أنه يعالج تلفه و جفافه ، و يحد من تساقطه ، كما أنه يزيد نضارة البشرة ، و يعمل على تخليصها من البثور و حب الشباب ، و ذلك نظراً لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة .
– يعمل زيت الحلبة على خفض مستوى السكر في الدم ، و ذلك عن طريق تحفيز إفراز الانسولين في الجسم ، كما أن زيت الحلبة يعالج مشاكل الجهاز الهضمي ، حيث يتخلص من الغازات ، و يعالج قرحة المعدة و الإسهال و ينظم حركة الأمعاء و عملية الهضم أيضًا ، و يحد من أعراض الامساك ، كما يقي من خطر الإصابة بسرطان القولون .
– يحتوي زيت الحلبة على فيتامين C، B6، A ، كما يحتوي على الأحماض ، مثل : حمض الفوليك ، و الثيامين ، و الفايتك ، و المعادن ، مثل : البوتاسيوم ، و الحديد ، و السلينيوم ، و يحافظ على شباب البشرة ، و يقيها من التجاعيد و عوامل الشيخوخة ، و يعالج النحافة و يزيد من الوزن ، و ذلك نظراً لغناه بالسعرات الحرارية ، و السكريات و الأحماض الدهنية .
– كما أنه يعمل على حماية الجسم من الالتهابات المزمنة ، و يُخفف من أعراض مرض التهاب المفاصل الذي ينتج عنها ، و يساهم في إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات عن طريق شرب مغلي الحبوب بالإضافة لزيت الحلبة ، هذا بالإضافة إلى أنه يقلل من الأعراض النفسية ، و الجسدية التي تكون مصاحبة لسن اليأس لدى بعض النساء ، و يساعد أيضًا على الحد من أعراض الحيض كالآلام ، و التشنجات المصاحبة له .
تحضير زيت الحلبة في المنزل
المكونات
طريقة التحضير
طريقة استخدام زيت الحلبة لتسمين الوجه
الطريقة الأولى
– هي وصفة زيت الحلبة و زيت الخروع ، حيث يتم خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الحلبة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع ، و ندهن بها الوجه يومياً قبل النوم .
الطريقة الثانية
– هي وصفة زيت الحلبة و الخميرة ، حيث يتم وضع في وعاء ملعقة كبيرة من زيت الحلبة مع مثلها من الخميرة ، و نقوم بالخلط جيداً حتى نحصل على خليط له قوام العجينة ، و نضع القناع على الوجه لمدة خمس عشرة دقيقة ، ثم نغسله بالماء الفاتر .
الطريقة الثالثة
– هي خلطة زيت الحلبة و جنين القمح ، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من زيت الحلبة مع مثلها من جنين القمح ، و نضع الخليط على الوجه يومياً قبل النوم و لمدة خمس عشرة دقيقة ، مع العلم أنه يمكن استخدام زيت الحلبة بمفرده للحصول على خدود ممتلئه .
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