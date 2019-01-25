شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يحذّر من خطورة علاج العين بـ«ماء الفقع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

حذَّر الدكتور سعيد بن سعيد الغامدي، رئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الطب في جامعة أم القرى، من خطورة علاج العين بماء الفقع، موضحاً أنه انتشر مؤخراً مقطع يوضح طريقة جمع ماء الفقع، حيث يوصي الشخص الذي قام بإعداد المقطع باستخدامه لعلاج العين.

وتابع أن الأمر يحتاج وقفات منها الادعاء بأن الفقع هو الكماءة يحتاج إلى إثبات علمي من مختصين، حيث إنه ينبت بالمدينة نبتة معروفة باسم الكماءة ولها مواسم إنبات تختلف عن مواسم إنبات الفقع وهي من حيث الشكل تختلف أيضاً عن الفقع، وكذلك طريقة جمع الماء، كما هو مبين في المقطع ليست صحيحة لا علمياً ولا طبياً وعلم الصيدلة منها براء، بحسب “المدينة”.

وأكد الغامدي، أن أمراض العين كثيرة ومتنوعة فأي الأمراض يعالج ماء الكماءة؟! مشيراً إلى أن الموضوع يحتاج إلى بحوث علمية من مختصين.

وأشار إلى أن العين من أكثر أعضاء الجسم تحسساً، ولا تقبل أن يوضع بها أي مستحضر ما لم يكن مصنعاً بطريقة علمية تناسب أغشية وأجزاء العين الحساسة جداً.