الإمارات تحظر غسول الفم "زورديل": ملوث بالبكتيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظرت الإمارات العربية المتحدة استعمال غسول الفم "Zordyl Mouthwash" الذي تُنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" بسبب الشوائب الضارة التي يحتويها.

وأصدرت الإمارات تعميماً إلى مدراء المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة ومدراء الصيدليات الحكومية والخاصة بسحب هذا الغسول.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في تعميمها، أن سحب المستحضر جاء بعد التحقق من البلاغات الواردة من السعودية، حيث قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة بسحب المنتج المذكور من الأسواق وبعد إجراء الاختبارات اللازمة على عينات الدواء والتي أكدت احتواءه على شوائب ضارة وملوثة ببكتيريا ما جعلته غير مطابق لمواصفات الشركة الصانعة.

وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، إن التعميم تضمن الطلب من المورد سحب المنتج المذكور من القطاعين العام والخاص، وطالب جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدام هذا المنتج إن وجد لديهم، داعيا جميع الصيدليات إلى التوقف عن صرف المنتج المذكور وإعادته للمورّد.

ونوه بأنه في حال حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج يجب على الأفراد التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الإبلاغ عن الآثار السلبية من خلال النظام الإلكتروني على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو من خلال التطبيق الذكي UAE RADR، كما يمكن للجمهور الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.