شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأشخاص الذين يخضعون لزراعة الكلى أكثر عرضة لضعف الإدراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من قبل الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، أن الذين يخضعون لعملية زرع الكلى أكثر عرضة لانخفاض الإدراك على مدى عدة سنوات.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، أشار الباحثون إلى أن انخفاض وظائف الكلى يرتبط مع سوء وظيفة الادراك، وقد يستمر حتى بعد زرع الكلى.

وقامت الدكتورة "نادية تشو" ، دكتوراه في الطب من كلية جونز هوبكنز للطب، بتقييم 665 من متلقي زرع الكلى الكبار ، وقاسوا الوظائف المعرفية حتى 4 سنوات بعد الزرع.

ووجد الفريق أن 15٪ من المرضى لم يصابوا بضعف الإدراك، لكن باقى الأشخاص تعرضوا لمشاكل إدراكية ودماغية، لكن بعد 3 أشهر بعد عملية الزرع ، تحسن الأداء المعرفي بشكل ملحوظ لكل منهم، ولكن لم يصل إلى الحد الطبيعى.

وأضاف الباحثون أنه يجب أن تبدأ الجهود المبذولة لتخفيف التراجع المعرفي بين المرشحين لزراعة الكلى لمنع الضعف المعرفي والخرف، الذي وُجد أنه أكثر شيوعًا بين متلقي زراعة الكلى الذين تزيد أعمارهم أكبر من 55 عامًا في غضون عام واحد بعد الزرع.