باسم سمير يكشف أهم أسباب الإصابة بمرض تسوس الأسنان

كشف استشاري طب الأسنان وعضو جمعية "سترومان" لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، الدكتور باسم سمير، أن الأسنان ترتبط بأمراض كثيرة قد يغفل عنها الكثيرون ولا يهتمون بها بالرغم أن ظهور أعراضها تستدعى الذهاب الى طبيب الأسنان بشكل سريع وعدم التكاسل أو إهمال علاجها .

وقال سمير لـ"فلسطين اليوم" إنّ من ضمن الأمراض الشائعة تسوّس الأسنان، وهو عبارة عن أجزاء من أسنان مصابة بالتعفن قد يتطور إلى ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكل تدريجي، حيث يشكّل التسوس إحد المشاكل الصحية الأكثر انتشارًا في مختلف أنحاء العالم .

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وأضاف أن التهاب اللثة من ضمن الأمراض المقلقة، ويحدث بسبب حالات من تراكم الجراثيم في جوف الفم، مما قد يؤدي في نهاية الأمر، إذا لم يتم معالجته بالطريقة الصحيحة إلى فـَقـْد الأسنان نتيجة للتلف الذي يصيب الطبقة التي تغلفها، كما أشار إلى أن أمراض أخرى في الجسم قد تؤثر على وضع اللثة وسلامتها، من بين هذه الأمراض السرطان ومرض السكري الذي يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص السكريات الموجودة في الأغذية المختلفة، ويجعل المصابين به أكثر عرضة من غيرهم لخطر الإصابة بتلوثات الأسنان، ومن بينها التهاب اللثة.

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