شكرا لقرائتكم خبر عن 14 طعام غنى بالبوتاسيوم.. تعرف على أهم فوائده للمخ والأعصاب والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة " بولد سكاى الهندية " فى تقرير لها اليوم الجمعة، يلعب البوتاسيوم دورا رئيسيا في الحفاظ على توازن السوائل، ويحافظ على عمل الدماغ والأعصاب والقلب والعضلات بشكل طبيعي، ومن المعروف أيضا أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية وأمراض القلب .

البوتاسيوم يساعد في تخفيف آلام العضلات، ويحافظ على مستوى الصوديوم، وهناك الكثير من الناس الذين لا يحصلون على ما يكفي من البوتاسيوم، هذا يمكن أن يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم ،وتعرف الحالة باسم نقص بوتاسيوم بالدم.



اطعمة غنية بالبوتاسيوم .. تعرف عليها

أعراض نقص البوتاسيوم فى الدم ..

يحدث الضعف والتعب عند انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، وتبدأ عضلاتك بالانقباضات الضعيفة، وتصبح عضلات الجهاز الهضمي غير قادرة على الانقباض مما يؤدي إلى عسر الهضم والإمساك، وخفقان القلب هو علامة على نقص البوتاسيوم الذي يحدث عندما لا يكون هناك تدفق مناسب للبوتاسيوم من خلال خلايا القلب. تشنجات العضلات تحدث بسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم، كما يسبب أيضا آلام وتيبس في العضلات، حيث أن الأوعية الدموية تكون غير قادرة على تدفق الدم إلى العضلات. يمكن أن يؤدي نقص البوتاسيوم إلى ضيق في التنفس ،وتغير المزاج هي علامة أخرى على نقص البوتاسيوم، انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم قد يسبب خدر ووخز في اليدين والذراعين والساقين والقدمين، ولمنع نقص البوتاسيوم ، من الضروري ان يحتوى نظامك الغذائي على البوتاسيوم.



البطاطا

وتقدم الصحيفة بعض الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم..تعرف عليها

كلا من البطاطس، والبطاطا يعتبران مصدرا ممتازا للبوتاسيوم، تحتوى البطاطس على البوتاسيوم ،والذى يوجد حوالى ثلث ما تحتويه فى القشر، استفيد من هذا المعدن الهام من خلال تناول البطاطس غير المقشرة، تعد البطاطا هي الطريقة الصحية للحصول على البوتاسيوم، 100 ج من البطاطس تحتوي على 407 مجم من البوتاسيوم،كما أن 100 جم من البطاطا الحلوة تحتوي على 337 مجم البوتاسيوم.

2. الفاصوليا

مثل الفاصوليا البيضاء هي مصادر جيدة للبوتاسيوم وتحتوي على كميات جيدة من الفولات والحديد والماغنيسيوم و المنجنيز، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد المحتوى العالي من الألياف، ومضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

100 جرام من الفاصوليا البيضاء النيئة تحتوي على 1119 مجم بوتاسيوم 100 جم فاصوليا حمراء تحتوي على 1406 مجم من البوتاسيوم



الموز غنى بالماغنسيوم

3. الموز

يعتبر الموز أفضل غذاء للبوتاسيوم لأنه يحافظ على مستوى ضغط الدم مستقر، ويساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الأمعاء.

كما أن الموز غني بالبوتاسيوم، وفيتامين ب 6 وفيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة، أضف الموز إلى العصائر حيث يحتوى 100 جم من الموز على 358 مجم من البوتاسيوم.



الرمان غنى بالماغنسوم

4. الرمان

يعتبر الرمان من الفواكه الأخرى التي تحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين K وحامض الفوليك والألياف، إن تناول الرمان كل يوم سيبقي مستوي ضغط الدم مستقراً ويحسن أيضاً من صحتك العامة، أضف الرمان في دقيق الشوفان أو الزبادي أو ضعه على هيئة عصير، 100 جرام من الرمان يحتوي على 236 مجم من البوتاسيوم.

5. السبانخ

السبانخ هي خضروات غنية بالعناصر الغذائية تحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم، وفيتامين أ وفيتامين ك وحمض الفوليك والماغنيسيوم وفيتامين ج ومضادات الأكسدة، يزداد محتوى البوتاسيوم في السبانخ عندما يتم طهيها، يمكنك إما أن تستهلك السبانخ نيئة أو مطبوخة، يحتوي 100ج من السبانخ على 558 مجم من البوتاسيوم.

6.صلصة الطماطم أو "معجون الطماطم "

مع أن الطماطم الطازجة تحتوي على البوتاسيوم، ولكن يمكن الحصول على المزيد من البوتاسيوم من معجون الطماطم ،والتى تحتوى مواد غذائية أساسية أخرى مثل فيتامين ج ،ومركبات النباتات المفيدة الأخرى مثل الليكوبين، كل من البوتاسيوم والليكوبين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، 100جرام من الطماطم تحتوي على 237 ملج من البوتاسيوم.

7. البرتقال

من المعروف أن الحمضيات مثل البرتقال غنية في فيتامين (ج) ، ولكنها أيضا مصدر ممتاز للبوتاسيوم، إن وجود البرتقال سيزود جسمك بمواد مغذية إضافية مثل فيتامين " أ "وحمض الفوليك والثيامين ومضادات الأكسدة، كل هذا يساعد في منع الإلتهاب وأمراض القلب، 100 ج من عصير برتقال يحتوي على 200 ملج من البوتاسيوم.

8 - الأفوكادو

الافوكادو هي فاكهة صحية للقلب تحتوى على الدهون الأحادية غير المشبعة،والألياف ،وفيتامين" ج "،وفيتامين "ك "،والفولات ،ومضادات الأكسدة وحمض البانتوثنيك، كما أنها مصدر جيد للبوتاسيوم الذي أظهرت الدراسات فوائده لصحة القلب ويحسن متلازمة التمثيل الغذائي، يمكن إضافة الأفوكادو إلى السلطات الخاصة بك أو العصائر، 100 جرام من الأفوكادو تحتوي على 485 مجم البوتاسيوم.

9. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند يحتوي على البوتاسيوم، والمعادن الأخرى، هذا هو السبب في أن معظم المرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ينصحون بشرب ماء جوز الهند لأنه يوفر الطاقة للجسم ،ويحافظ على استقرار ضغط الدم، يحتوي ماء جوز الهند أيضا على معادن أخرى مثل الكالسيوم والصوديوم والمنجنيز والماغنيسيوم، 100 جرام جوز هند يحتوي على 356 ملج من البوتاسيوم، 100 جرام من ماء جوز الهند تحتوي على 250 ملج من البوتاسيوم.

10. البطيخ

البطيخ غنية بالبوتاسيوم والكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف، وفقا لعلماء الأغذية من جامعة ولاية فلوريدا، تحتوي الفاكهة على الأحماض الأمينية التي تحسن أداء الشرايين وانخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بفترة ما قبل ضغط الدم ، يمكنك إما الحصول على سلطة البطيخ أو تناوله كعصير، 100 جرام من البطيخ تحتوي على 112 مجم من البوتاسيوم

11. الزبادي

الزبادي هو مصدر جيد للبوتاسيوم، فكلما زاد تناول الزبادي، قلت مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية لدى الرجال والنساء المصابات بارتفاع ضغط الدم، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم ،ووجدت دراسة أخرى أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن الأفراد الذين يأكلون الزبادي هم أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم 100جرام من الزبادى يحتوي على 141 مجم البوتاسيوم .



السالمون

12 سمك السالمون

محمّل بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والعديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك البوتاسيوم، يمكن الاعتماد على نظام غذائي صحي غني بالأسماك الدهنية مثل السالمون،حيث يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم ،وأمراض القلب، وفقا للدراسات، يمكنك تناول إما سمك السالمون المشوي أو فى الفرن 100 جرام من سمك السالمون يحتوي على 363 مجم من البوتاسيوم .

13. الفواكه المجففة

الفواكه المجففة مثل المشمش والخوخ والتين مفيدة لصحتك لأنها محملة بالبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى، وبما أن هذه الثمار جافة، فإن معظم العناصر الغذائية تكون مركزة إلى جانب الألياف ومضادات الأكسدة، يحتوي 100 جرام من المشمش المجفف على 1،162 مجم من البوتاسيوم ،والزبيب المجفف أيضا ،حيث أن 100 جرام منه يحتوي على 749 مجم من البوتاسيوم.



الباباى

14. ثمار الباباي

هي ثمار فاكهة غنية بالبوتاسيوم المعروف أنها تساعد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكنك إضافة الباباي إلى السلطة الخاصة بك، أو يمكنك أيضا تناوله بمفرده، 100جرام من الباباي يحتوي على 182 مجم بوتاسيوم.