شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإقلاع عن التدخين أثناء علاج السرطان يعزز فعالية الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون امريكيون أن الإقلاع عن التدخين يؤدى إلى تحسن كبير في فعالية علاج السرطان، إلا أن نصف مرضى السرطان يستمرون في التدخين بعد تشخيصهم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجدت دراسة جديدة من جامعة بنسلفانيا أن مرضى السرطان قد تركوا نجاحًا أفضل وليسوا عرضة للانتكاس بعد عام واحد إذا خضعوا لجلسات استشارية للإقلاع عن التدخين لمدة 24 أسبوعًا وتناولوا دواء "فارينيكلين" الذى يساعد فى الإقلاع أيضاً.

وقال الباحث الدكتور "بريان هوسمان" ، الأستاذ المساعد في الطب الوقائي في كلية الطب في جامعة نورث وسترن في فينبيرج: "مع تعرض مرضى السرطان للإجهاد ، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للانتكاس لفترة أطول من الوقت، لذلك اعتقدنا أن إعطائهم العلاج لفترة أطول بكميات أقل سيكون أكثر فعالية."

ووجد الباحثون النجاح الأكبر فى العلاج للأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين.

وأضاف الباحثون أن الإقلاع عن التدخين يقى من مشاكل الأعصاب وامراض القلب ومرض السكر وسرطان الرئة والعديد من الأمراض الآخرى.