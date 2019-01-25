شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من تناول هذه المشروبات بعد ممارسة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول المشروبات الغازية السكرية بعد ممارسة التمارين الرياضية قد يسبب المزيد من الجفاف والتداخل مع وظائف الكلى.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أشار الباحثون إلى أن المشروبات الغازية المحتوية على نسبة عالية من الفركتوز التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، قد تلعب دوراً في كل من أزمات السمنة ومرض السكر.

وقام الباحثون في جامعة “بوفالو” في نيويورك، بتقييم تأثير المشروبات الغازية على صحة الكلى عند استهلاكها أثناء وبعد مزاولة مجهود بدني.

وأوضح الباحثون، خلال الدراسة، أنه عند ممارسة الرياضة في بيئة حارة، ينخفض تدفق الدم عبر الكليتين، وهذا يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على المياه، كرد طبيعي ولا يسبب أي ضرر، ومع ذلك في البيئات السريرية يمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في تدفق الدم عبر الكلى إلى إصابات الكلى الحادة (AKI) بسبب الانخفاض المصاحب في توفير الأكسجين للأنسجة.

وأظهرت الدراسات السابقة أن التمارين، بشكل عام التي تؤدي في درجات الحرارة المرتفعة بشكل خاص، تزيد من المؤشرات الحيوية لإصابات الكلى الحادة، في الوقت نفسه تشير الأبحاث إلى أن تناول مشروب غازي عالي الفركتوز يزيد من خطر إصابات الكلى بين الفئران التي تعاني من الجفاف.