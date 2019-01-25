بريطانيّة تقع في حُب "لحافها" وتُقرِّر الزواج منه

قرّرت امرأة بريطانية دعوة مجموعة من الضيوف لحضور حفلة زفافها من لحافها الخاص وبينت "الأسباب الوجيهة" لقرارها.

وذكرت صحيفة "مترو" أن باسكال سيلليك، 49 عاما، من مدينة إكستر، أعلنت تاريخ حفلة الزفاف في 10 فبراير/ شباط المقبل، وستلبس سيلليك خلال عرسها نعلا رقيقا وثوب نوم ناعما.

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وينصح ضيوف حفلة الزواج بأن يحضروا الحفلة بلبس البيجامات وأزياء النوم الأخرى الفضفاضة، كما يمكن للضيوف أن يحضروا معهم دماهم الطرية وأكياس التدفئة بالماء للشعور بأقصى درجات الراحة والدفء.

وتقول سيلليك: "اللحاف يأتي إليّ دائما لمساعدتي في اللحظة المناسبة ويعانقني بشكل رائع.. أنا أحبه جدا وأريد أن أدعو الناس ليشهدوا قراني مع الشريك الأكثر ثباتا وراحة في حياتي".

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