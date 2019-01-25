حرق الدهون بالتدليك بكوب زجاجي

يمكن نسف الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من الجسم بطرق عدة. من أبرزها اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لكن يمكن أيضاً اللجوء إلى طرق أخرى غير شائعة وفعالة. ومنها طريقة التدليك بكوب الزجاج. فهي لا تساعد على حرق الدهون فقط، بل تزيل علامات السيلوليت أيضاً.

التدليك بكوب الزجاج لنحت الجسم

لنحت الجسم ونسف الدهون يمكن تعلم بعض الطرق الطبيعية سهلة التطبيق والفعالة مثل التدليك. ولهذا ننصحك بأن تتعلمي طريقة التدليك بكوب الزجاج (يمكن الاستعانة بأكواب الحجامة). فهي لا تساعد على حرق الدهون بل على إخفاء آثارها المزعجة مثل السيلوليت.

ولهذا يجب تطبيق زيت طبيعي مناسب على مناطق تجمع الدهون مثل البطن والفخذين والذراعين والأرداف. وبعد ذلك يتم إحضار كوب من الزجاج بحواف غير حادة.

وفي حال أردت حرق دهون البطن ضعي الكوب عليه، دلّكيه بواسطته من الداخل نحو الخارج. وبعد ذلك عليك القيام بعملية تدليك دائرية ثمّ عرضية على مستوى الخاصرتين.

أما في حال تراكم الدهون في ذارعيك، فعليك بدء عملية التدليك بحسب خط مستقيم ثم متعرج من أعلى الذراع إلى أسفله.

ولتفتيت دهون الفخذين والركبتين والأرداف، يجب الضغط بواسطة الكوب الزجاجي بخط متعرج من أعلى إلى أسفل ثم من الداخل إلى الخارج وأخيراً مع رسم حركات دائرية.

وللحصول على نتيجة سريعة ودائمة، يجب تكرار عملية التدليك لمدة 5 دقائق يومياً وخلال 3 أسابيع كحد أقصى.

وإضافة إلى ذلك من الضروري اتباع بعض الخطوات التي تساعد على نحت الجسم أيضاً. وأكثرها أهمية تناول الطعام الصحي والقيام بالنشاطات الجسدية يومياً. فهذا لا يساعد على حرق الدهون فقط، بل على استقرار الوزن المناسب أيضاً.

