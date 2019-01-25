الصداع النصفي الحاد يهدد بالسكتة الدماغية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن المصابين بالصداع النصفي الحاد الذين تترافق نوبات إصابتهم مع أعراض مثل لحظات من العمى أو وخز في الوجه أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن جلطة دموية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن علماء بجامعة كاليفورنيا أن المرضى الذين هم في مرحلة منتصف العمر بشكل خاص مهددون بالإصابة بالسكتة بمعدل ٢.٤ مرة عن أولئك الذين لديهم صداع نصفي غير مصحوب بالأعراض سابقة الذكر.

والسكتة الدماغية الناتجة عن الجلطات تحدث عندما تسد الجلطة وعاءً دمويًا، فتقطع تدفق الدم إلى خلايا الدماغ، وهي أكثر شيوعا من السكتات الدماغية النزفية، والتي تحدث بسبب نزيف في الدماغ.

وكجزء من الدراسة، تتبع فريق البحث الأمريكي ١٣ ألف مريض لمدة ٢٥ عامًا، وأشاروا إلى أن السكتات الدماغية المرتبطة بالصداع النصفي تؤثر في الغالب على الأشخاص الذين هم أصغر سنا من مرضى السكتة الدماغية، وتؤدي إلى العجز وفقدان الإنتاجية في وقت مبكر من العمر، وربما تكون أكثر تأثيرا من كبار السن.

