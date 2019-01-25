شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تطلق «سكوت»: روبوت توصيل الطرود في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم شركة أمازون بتجربة روبوتات تسليم الطرود، بدأتها شاحنة صغيرة تسمى Scout، التي تأخذ البضائع حتى الأرصفة في ولاية واشنطن.

وقال شون سكوت، نائب رئيس أمازون، في مدونة الشركة: "«لقد طورنا موقع Amazon Scout في مختبرنا للبحث والتطوير في سياتل، لضمان أن الأجهزة يمكنها التنقل بأمان وكفاءة حول الحيوانات الأليفة والمشاة وأي شيء آخر في طريقه، وستعمل الروبوتات فقط خلال النهار وسيرافقها موظف في الأمازون في البداية».

ومن المقرر أن تقوم 6 شاحنات كهربائية بتسليم الطرود حول مقاطعة سنوهومي في واشنطن، ويمكن طلب الروبوتات عبر تطبيق لتسليم البضائع.

ويذكر أنه كان لدى سان فرانسيسكو روبوتات تسليم في شوارعها لعدة سنوات، مع شركات التكنولوجيا الناشئة، لكن كان هناك ردود فعل عنيفة من السكان، حيث اعتبروها خطرًا في ظل شكوكهم حول مدى أمانها.

وفي 2017، أصدر المشرف على المدينة، نورمان يي، تشريعًا يقيد استخدام الروبوتات في التوصيل، بما في ذلك تحديد عدد التراخيص الصادرة بثلاثة لكل شركة. ويتطلب تشغيل الروبوتات داخل أحياء معينة فقط. كما يجب أن يرافقهم إنسان في جميع الأوقات.