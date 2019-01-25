شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال المقيمون فى المدن المليئة بالدخان يميلون إلى تناول الأطعمة الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن العيش في المدن المليئة بالضباب والدخان يمكن أن يجعل الأطفال يقبلون على تناول الأغذيةً الدسمة والوجبات السريعة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن المستويات المرتفعة من الجسيمات الضارة من محطات توليد الطاقة والعوادم ترتبط بزيادة خطر تناول نظام غذائي عالي الدهون بنسبة 34%.

ووجدوا أيضاً أن زيادة المستويات العوادم جعلت الناس أكثر عرضة لتناول العشاء في مطاعم الوجبات السريعة وليس في المنزل.

وأوضح الخبراء أن السبب متعلقًا بالملوثات التي تفسد كيف يمتص جسمنا الطاقة من الطعام، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم وزيادة الجوع.

وبغض النظر عن السبب ، فإن الفريق من جامعة جنوب كاليفورنيا أضاف أن الأدلة التي توصلوا إليها تقترح خفض مستويات تلوث الهواء في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة يمكن أن تكون إحدى الطرق للحد من وباء البدانة.