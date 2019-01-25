شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الشعر بالليزر.. مركز دكتور أحمد السبكى يوضح حقيقة تسببه فى السرطان والعقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوسائل التى يمكن بها إزالة الشعر من الوجه والجسم عند المرأة تطورًا كبيرًا، حيث ظهرت العديد من أجهزة الليزر المتطورة التى يتم الاعتماد عليها من أجل إزالة الشعر من الجسم بكل سهولة، ولكن تبقى هناك بعض المخاوف عن الاعتماد على الليزر لإزالة الشعر مثل الإصابة بالسرطان وغيرها من الأمراض الأخرى.

وفيما يلى يوضح مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر أبرز المعلومات عن إزالة الشعر من خلال الليزر وما هى حقيقة هذه المخاوف بالإضافة إلى أحدث الوسائل التى يمكن الاعتماد عليها.

ويؤكد مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ما يتردد عن أن هناك علاقة الاعتماد على الليزر فى إزالة الشعر من الجسم وتسببه فى الإصابة بالسرطان أو العقم لدى المرأة مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، حيث يوجد العديد من أجهزة الليزر التى نعتمد عليها من أجل إزالة الشعر من الجسم، مشددا على أن المركز لا يستخدم "الوميض الضوئى".

إنفوجراف يوضح حقيقة الإصابة بالسرطان بسبب أجهزة الليزر لإزالة الشعر

أجهزة الليزر داخل مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل

وأوضح مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أنه يوجد العديد من أحدث أجهزة الليزر التى نعتمد عليها داخل المركز لإزالة الشعر الزائد فى الوجه والجسم بكفاءة وسهولة وأبرزها كالتالى:

1- جهاز كانديلا برو ماكس: هو الجهاز الأكثر فعالية وقوة لإزالة الشعر والأسهل استخدامًا وهو أحدث الأجهزة إصدارًا وله العديد من المزايا أبرزها أنه يعمل على نوعين من البشرة سواء البشرة الداكنة أو البشرة الفاتحة بكفاءة وبقدرة على انتقاء أصغر وأرفع الشعيرات سماكة بتقنية عالية وتبريد شديد لراحة أكبر وبسرعة متناهية.

2- جهاز "اسكوار ابيل ليومنيس وهو جهاز ليزر ينتج نوعين من موجات الليزر فى آن واحد بامتزاج فائق ، واللتان تعملان على إزالة الشعر وبخاصة أدق الشعيرات، حيث يتم استخدام مزيج من كلا النوعين من الموجات بتناغم وتعريض البشرة لها فى ان واحد على هيئه ومضة واحدة لإزالة الشعر فتقومان سويا بالقضاء على بصيلة الشعر تمامًا بكفاءة فائقة النظير وبقوه تبريد ورفاهية عاليه لملمس حريرى ونتائج مبهره.

أجهزة الليزر لإزالة الشعر الزائد فى مركز الدكتور أحمد السبكى

عدد الجلسات اللازمة لإزالة الشعر الزائد تمامًا

وأشار مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أن عدد الجلسات اللازمة للتخلص من الشعر الزائد من حالة إلى أخرى، تحدد وفق مجموعة من الاعتبارات، حسب السبب فى ظهور هذا الشعر الزائد سواءً كان الخلل الهرمونى أو غيره من الأسباب، وفى الحالات التى تعانى من خلل هرموني، يتعين إجراء فحص لهرمونات المبيض وعلاجها أولاً ثم العمل على التخلص من الشعر الزائد لضمان عدم عودة ظهوره مرة أخرى.

وأوضح مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أن عملية إزالة الشعر من خلال أجهزة الليزر، تستعرق عدة جلسات تمتد على مدى 6 أشهر بواقع جلسة كل شهر وفق دورة نمو الشعرة، موضحا أن خلال هذه الجلسات الأولى يتم القضاء على 80% من الشعر الزائد تمامًا، وبعد ذلك يتعين إجراء جلسات تكميلية للتخلص من 20% من الشعر التى تظهر فيما بعد، ونحتاج فى هذه الحالة إلى جلسة كل 6 شهور من أجل ضمان عدم ظهور الشعر مرة أخرى.

وأضاف مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أن إزالة الشعر بالليزر تقنية أمنة وعلاج موثق علميًا لعلاج مشكلة الشعر الغائر داخل الجلد، والتخلص من الشعر غير المرغوب به، كما يساعد على تقليل الاسمرار والحصول على بشرة بلونها الطبيعى، وذلك على عكس استخدام الوسائل الأخرى مثل السكر الذى يؤدى إلى التهاب، وينتهى بدوره بالاسمرار، كما أن الشمع على الوجه يسبب لحساسية الجلدية، فيما أوصى باستخدام أجهزة إزالة الشعر والانتظام على جلساتها كحل طبى أمن.

إنفوجراف يوضح مزايا إزالة الشعر الزائد باستخدام أجهزة الليزر

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