تعرف على شكل البطاطس السامة التي تتسبب في آلام المعدة

القاهرة - لايف ستايل
حذّر مركز حماية المستهلك في مقاطعة بافاريا الألمانية، من أن درنات البطاطس تحتوي على مادة سامة تعرف باسم "سولانين"، وهو ما ينطبق أيضًا على المواضع الخضراء في البطاطس .
ويتسبب تناول هذه السامة في تهيج الأغشية المخاطية والإصابة بقيء وإسهال وآلام شديدة في البطن , وأوضح الخبراء الألمان، أن مادة "سولانين" السامة تتحمل الحرارة، ومن ثم تظل موجودة في البطاطس حتى بعد السلق أو الطهي أو التحمير.
ولتجنب هذه المخاطر ينبغي تقشير البطاطس؛ نظرًا لأن هذه المادة السامة توجد أسفل القشرة مباشرة وفي الدرنات أيضًا، كما ينبغي إزالة المواضع الخضراء قبل طهي البطاطس , ولا يجوز تناول البطاطس إذا كانت تحتوي على درنات كثيرة جدًا أو إذا كانت المواضع الخضراء تغطي جزءًا كبيرًا منها , ولا يجوز استخدام ماء الطهي، نظرًا لانتقال مادة "سولانين" إليه، وللحفاظ على البطاطس من هذه المادة السامة ينبغي شراء كميات قليلة وتخزينها في مكان بارد ومظلم.
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