شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كمية القهوة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

“إذا زاد الشيء عن حده، ينقلب إلى ضده” .. هذا المثل الشائع ينطبق على القهوة، إذ يؤدي الإفراط في شربها إلى متاعب صحية.

وأوضح البروفيسور كريستيان سينا أن الكمية الزائدة من الكافيين قد تتسبب في الإصابة بنوبات تعرق، والإسهال، والصداع، وزيادة العصبية، وسرعة الاستثارة، وخفقان القلب.

وعن كمية القهوة الصحية أوضح أخصائي التغذية العلاجية الألماني أنه لا يجوز شرب أكثر من 3 إلى 4 فناجين من قهوة الفلتر يومياً، كما لا يجوز شرب أكثر من فنجانين دفعة واحدة.

وأشار سينا إلى أن الإسبريسو أكثر تركيزاً، وبالتالي أقوى مفعولاً من قهوة الفلتر، لذلك يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول.

ولهذا السبب، على مرضى الكوليسترول شرب قهوة الفلتر بدلاً من الإسبريسو.