شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا.. "الحلويات تخلصك من الاكتئاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الشعور بالحزن أو التوتر والقلق والاكتئاب نميل لتناول الحلويات، خاصة الشيكولاتة اعتقاداً بأن تناولها يساهم فى التقليل من هذا الشعور السلبى، ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا وهم وليس له صحة بالمرة، وهذا ما أثبته التقرير المنشور فى موقع " verywellmind".

وأوضح التقرير أن هناك نظرية "سيروتونين"، وهى إحدى النظريات حول الرغبة الشديدة فى الكربوهيدرات والحلويات، هى أن الناس يأكلون الأطعمة الغنية بها لإطلاق إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبى يلعب دورًا فى تنظيم المزاج، والتخلص من الاكتئاب.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدراسات تدعم هذه الفكرة، ووجدت أن تناول وجبة عالية من الكربوهيدرات يميل إلى رفع السيروتونين، لكن تناول وجبة غنية بالبروتين أو الدهون قد يخفضه بالفعل، وأثبتت الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان لها دور كبير فى الحصول على حالة نفسية جيدة، والشعور بالإيجاب، وهى المأكولات البحرية والبيض والدجاج، فلها دور كبير فى التخلص من الاكتئاب، عكس تناول الحلويات التى تساهم فى زيادة الوزن.