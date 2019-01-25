شكرا لقرائتكم خبر عن تقويم الأسنان للأطفال.. اعرفى أهمية المتابعة الدورية مع الدكتور أحمد القفاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرحلة تسنين الأطفال من أكثر المراحل التى يكون لدى الأمهات حرص على متابعتها للتأكد من أن ظهور الأسنان الدائمة يسير بشكل طبيعى وبمعدل نمو منتظم، وبالتالى يكون هناك أهمية كبيرة لمتابعة ظهور أسنان الأطفال للتأكد من خروجها بشكل طبيعى، وتجنب الدخول فى مضاعفات ومشاكل عند الكبر والاحتياج إلى الدخول فى عمليات تقويم الأسنان.

ونظراً لما تكتسبه عملية ظهور الأسنان من أهمية خاصة لدى الأمهات، التقى ”الخليج 365” الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، للوقوف على تفاصيل نمو أسنان الأطفال وأهمية التقويم وأنواعه لتقديمها إلى الأمهات.

ويقول الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن هناك أهمية كبيرة لخضوع الطفل لمتابعة دورية لدى طبيب الأسنان، بهدف مراقبة معدل النمو، موضحاً أن طبيب الأسنان يتمكن من الحكم على نمو أسنان الأطفال بداية من عمر 5 سنوات وتصل لنسبة 100% من عمر 8 سنوات.



الدكتور أحمد القفاص يؤكد على ضرورة التقويم عند الأطفال

وأوضح الدكتور أحمد القفاص عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أن المدة الزمنية لتقويم الأسنان بالنسبة للأطفال ، تختلف من حالة لأخرى، حيث أن هناك بعض الأطفال التى تحتاج إلى الخضوع لعمليات تصحيح فى أجهزة النمو وتعديل فى العظم ، وقد تصل إلى عمر 12 سنة سن البلوغ، مشيرًا إلى أن التقويم أسنان الأطفال قد يبدأ من عمر 6 شهور وحتى اتمام عامين حيث أن 90% من الحالات تحتاج إلى تقويم فى هذا العمر حتى يتم الانتهاء من تقويم الأسنان ومنضبطه والقضاء على كافة المشاكل المصاحبة للأسنان.

وأكد الدكتور أحمد القفاص ، أن أى إجراء أو عملية يتم الخضوع لها لدى طبيب الأسنان ولم يتم إجراء متابعة له يعتبر وكأنه لم يحدث ولم يكن ويعتبر مجهود ضائع ، خاصة وأن هناك إجراء هام وضرورى بعد التقويم يتمثل فى " المثبت " وهناك بعض الحالات التى يتطلب لها ارتداء المثبت لمدة 6 شهور ،وحالات أخرى تتطلب سنة ، وذلك لتثبيت الوضع خاصة وأن الأنسجة التى تتحكم فى الأسنان بالفك تكون قد اعتادت على وضع معين ومع إجراء التقويم يتم سحبها لوضع جديد ، ولكن ممك ترجع لوضعها الطبيعى والأساسى ، وبالتالى فأن المتابعة وتركيب المثبت مهم لتذكير الأنسجة بالوضع الجديد.

وشدد الدكتور أحمد القفاص على أن من ضمن أهمية المتابعة الدورية لعمليات التقويم أن حالات العودة للوضع الأساسى بعد إجراء التقويم يكون علاجها أصعب بكثير من علاج الوضع بحالته الأولى ، مؤكدا أن هناك ضرورة أيضا للالتزام بتعليمات الطبيب المعالج لضمان نجاح العملية.



الدكتور أحمد القفاص يتحدث عن تعريف تقويم الأسنان

وأوضح الدكتور أحمد القفاص ، أن عدم ارتداء المثبت بعد عملية التقويم يجعل الحالة تخاطر بالنتيجة التى وصلت له، لافتا إلى أن تقويم الأسنان يقصد به عودة الأسنان لوضعها الطبيعى وتفادى أى مظهر غير طبيعى مثل تباعد الأسنان وتداخل الأسنان وبروز الفك وتراجعه، مؤكدا أن تقويم الأسنان ليس له أى آثار جانبية.

إنفوجراف للدكتور أحمد القفاص عن أسباب خضوع الأطفال للمتابعة مع طبيب الأسنان

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