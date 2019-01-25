شراكة بين "الإمارات للأمراض الجينية" و"آراب هيلث" في المعارض الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقّع معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث" اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة سنتين مع جمعية الإمارات للأمراض الجينية، لتكون شريكه المجتمعي في الأنشطة التعليمية والبرامج التدريبية والمعارض الصحية.

جاء ذلك بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، وجمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وعدد من المسؤولين.





وتولى توقيع الاتفاقية كل من فوتر مولمان نائب الرئيس التنفيذي لمعرض ومؤتمر الصحة العربي، والدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وذلك بقصر الشيخ نهيان آل نهيان في أبوظبي.

وقال فوتر مولمان: "يأتي اختيارنا لجمعية الإمارات للأمراض الجينية كشريك مجتمعي واستراتيجي، لما لها من تأثير مهم على المستويين المحلي والدولي في تعزيز الوعي والوقاية من الاضطرابات الجينية، إلى جانب دورها الفعال في تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة والجهات الأكاديمية، لإنجاز البرامج المجتمعية، وذلك منذ عام 2004، في خطوة لتعزيز سبل الوقاية من الأمراض الجينية".

من جانبها، أشارت الدكتورة مريم مطر إلى أن الجمعية تكتب اليوم نجاحاً جديداً بعقدها هذه الشراكة مع معرض الصحة العربي الذي أصبح علامة فارقة في المجالين الصحي والتقني.





وأكدت أن هذه الاتفاقية تستمد قوتها من دعم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الذي بدأ منذ تأسيس الجمعية وحتى يومنا هذا، مشيدة بدعم مجموعة "جي إس دي" الشريك البلاتيني لـ"آراب هيلث"، التي أسهمت بشكل أساسي في تفعيل الاتفاقية وإنجاحها.

وأشار كمال الغريبي، رئيس مجموعة "جي إسدي" العالمية ومقرها دبي، إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز تبادل الخبرات بين المراكز الجينية في إيطاليا والمشاريع والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات، بما يسهم في تحسين صحة الفرد، خصوصا في الجانب الوقائي.

وأكد أن اختيار الإمارات كنقطة انطلاق لمشاريع المجموعة ينبع من الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في المجالين الصحي والإنساني.