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شكرا لقرائتكم خبر عن بيكافح الشيخوخة وبيعدل المزاج.. تعرف على بعض فوائد العسل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العسل النقي الطبيعي، هو الغذاء الأفضل للإنسان بعد اتمامه عامه الأول، فمنذ ذلك الحين يعتبر العسل كمقوي للجسم، معززا لوظائفه، يساعد أعضاءه على العمل بكفاءة كبيرة.
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بهذه الحقائق بدء تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي حديثه عن العسل وأهميته وتأخيره لشيخوخة الجسم وشيخوخة الدماغ بشكل خاص، فالعناصر والفيتامينات ومضاد التأكسد الذي يحتوي عليه العسل، يساعد على مكافحة علامات التقدم في العمر خاصة على الأعصاب والدماغ.
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فوفقا للتقرير فان الكثير من الأبحاث والدراسات قد أظهرت أن العسل يمكن استعماله في بعض حالات الشعور بالاكتئاب، التي تعاني من أعراض القلق والتوتر والحزن، فمضادات التأكسد التي تملؤه تقاوم هذا الشعور الاكتئابي كما أنه يقي من اضطرابات وبعض أمراض الأعصاب ، فضلا عن تقلبات الذاكرة والقدرة على التذكر لدى الكثيرين.
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