صحتك فى وصفة.. 3 طرق طبيعية لتخسيس الأرداف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة وتراكم الدهون من الأمور المزعجة التى تسبب القلق والإحراج للكثيرين، كما أنها تسبب مشاكل صحية عديدة وتؤثر على صحة القلب والمفاصل وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكر، ومن أكثر المناطق التى تظهر فيها السمنة هى البطن والأرداف، لذلك يقدم الخليج 365 وصفة صحية لتنحيف الأرداف وفقا لما ذكره موقع stylecraze وصفة جوز الهند وصفة جوز الهند

جوز هند قم بتدليك الارداف والوركين بزيت جوز الهند عشر دقائق يوميا فيساعدك ذلك على امتصاص الدهون وتحويلها لطاقة ، كما يحتوى زيت جوز الهند على العديد من الخصائص والفيتامينات التى تعزز صحة البشرة وتعمل على حرق الدهون والتخسيس . وصفة الفلفل الحار وصفة الفلفل الحار

فلفل يعتبر الفلفل من أفضل الأطعمة التى يتناولها الكثيرون ويضعونها فى الاكلات المختلفة كما أنه يحتوى على العديد من الخصائص التى تعمل على اذابة دهون الجسم والتخسيس، وذلك عن طريق خلط الفلفل الحار مع الزنجبيل المطحون وعصير الليمون مع كوب من المياه الدافئ وتناول الخليط مرتين فى اليوم.

وصفة القهوة وصفة القهوة

قهوة تحتوى القهوة على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التى تساعد على شد الجلد وأذابه الدهون وذلك عن طريق خلط القهوة مع العسل الابيض وتطبيق الخليط على المنطقة المراد تخسيسها لمدة 10 دقائق .

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