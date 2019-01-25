انت الان تتابع موضوع أطعمة تزيد من حب الشباب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حب الشباب هو المشكلة الأكثر شيوعا والتي يعاني منها الجميع تقريبا خلال فترة من فترات حياتهم ، وبغض النظر عن الكريمات والمراهم التي نستخدمها للحد من حب الشباب ، فهي ببساطة لا تعمل في تقليل هذه الندوب والعلامات ، ولذلك فإن أفضل طريقة للسيطرة على ظهور حب الشباب تناول الأطعمة المغذية وتجنب الأطعمة التي تضر البشرة وتتسبب في ظهور حب الشباب .

فعلى الرغم من أن هذه المشكلة مشكلة مؤقتة لكنها مؤرقة وتترك آثارها مدى الحياة ، لذا بتغيير نمط الحياة والالتزام بنظام غذائي مناسب سيساعد هذا على التخلص من حب الشباب في أي وقت من الأوقات عند الإصابة به ، فلا يجب على المرء المعرض لظهور حب الشباب ألا يأكل الأطعمة الدهنية أو المالحة أو الحارّة جدا .

رقائق البطاطس

رقائق البطاطس المقرمشة وجبة خفيفة ومفضلة للجميع ، ولكن يمكن أن تضر بصحتك وبشرتك ، فهي مصنوعة من الزيت وتحتوي على نشا الذي يمكن أن يسبب دمارًا للبشرة ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لظهور حب الشباب .

الحبوب المكررة والسكريات

الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يميلون إلى استهلاك الكربوهيدرات المكررة أكثر من الأشخاص الآخرين ، ومن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة : الخبز أو البسكويت أو الحبوب أو الحلويات المصنوعة من الدقيق الأبيض ، والأرز والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر والسكريات مثل قصب السكر وشراب القيقب والعسل .

مشروبات الكافيين

مشروبات الكافيين هي أسوأ الأشياء التي يمكن أن تسبب حب الشباب وتنشرها على الوجه ، فالكافيين يحفز البشرة بسبب المحتوى الكيميائي الموجود فيه ، لذا فتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكافيين هو أفضل طريقة لوضع حد لحب الشباب .

الوجبات السريعة

يرتبط حب الشباب بقوة بتناول النظام الغذائي السريع الغني بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات المكررة ، فالمواد الغذائية السريعة مثل البرغر والنقانق والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية والحليب المخفوق ، تزيد من خطر حب الشباب ، وقد وجدت دراسة واحدة لأكثر من 5000 مراهق وصبي صيني أن الوجبات الغذائية الغنية بالدهون ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بحب الشباب بنسبة 43٪ ، ووجدت دراسة منفصلة أجريت على 2300 رجل تركي أن تناول البرجر أو النقانق في كثير من الأحيان كان مرتبطا بزيادة في خطر الإصابة بحب الشباب بنسبة 24٪ .

الجبن

يتصدر الجبن قائمة الأطعمة غير الصحية للبشرة ، ويمكن أن يسبب حب الشباب بشكل ملحوظ ، فالجبن له تأثير سلبي على الصحة بسبب المنشطات ومحتوى البروجسترون ، ويمكن استبدال الجبنة بالزبادي أو الكريمة الطازجة التي لا تؤذي البشرة .

الأطعمة الغنية بدهون أوميغا 6

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية أوميغا 6 ، تزيد من مستويات الالتهاب وحب الشباب ، فالحمية الغنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية وانخفاض في أوميغا 3 تسوء من حب الشباب ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحوث .

الأطعمة المقلية

الشحوم والدهون في الأطعمة المقلية ليست فقط سيئة لصحتك ، ولكنها أيضا ضارة جدا للبشرة ، فاستهلاك الكثير من الأطعمة المقلية يجعل الجلد عرضة بشكل كبير لحب الشباب ، لذلك يمكن أن يؤدي التقليل من الأطعمة المقلية إلى تحسين حيوية البشرة وإشراقها بشكل ملحوظ .

الشوكولاته

ربطت العديد من الاستطلاعات غير الرسمية بين تناول الشوكولاتة مع زيادة خطر الإصابة بحب الشباب ، ولكن هذا لا يكفي لإثبات أن الشوكولاته تسبب حب الشباب ، ووجدت دراسة حديثة أن 99% من الذكور المعرضون لحب الشباب الذين استهلكوا 25 غراماً من الشيكولاتة السوداء يومياً كانوا يعانون من عدد متزايد من آفات حب الشباب بعد أسبوعين فقط .

المانجو

المانجو واحدة من الأطعمة الرئيسية التي يمكن أن تسبب حب الشباب ، فاستهلاك الكثير من المانجو يزيد من حرارة الجسم ويسبب الدمامل وظهور حب الشباب ، وارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم ، فالمانجو يزيد من مستويات الانسولين في الدم الذي يسبب حب الشباب .

الفشار

الفشار أحد المسببين في حب الشباب ، فهو يحتوي على الدهون غير المشبعة والنشا التي تزيد من تفاقم حب الشباب في الجلد ، كما يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتهيج الأمعاء بسبب محتواه من الجلوتامات العالية .

منتجات الألبان

وجدت العديد من الدراسات وجود صلة بين منتجات الألبان وشدة حب الشباب في المراهقين ، فقد وجدت دراستان أن الشباب الذين يستهلكون بانتظام الحليب أو الآيس كريم أكثر عرضة بنسبة أربع مرات للمعاناة من حب الشباب ، ومن المعروف أن الحليب يزيد مستويات الانسولين ، والتي قد تزيد من شدة حب الشباب .

مسحوق بروتين مصل الحليب

بروتين مصل الحليب هو مكمل غذائي شهير ، وهو مصدر غني للأحماض الأمينية الليوسين والغلوتامين ، وهذه الأحماض الأمينية تجعل خلايا الجلد تنمو وتنقسم بسرعة أكبر ، مما قد يساهم في تكوين حب الشباب ، فالأحماض الأمينية في بروتين مصل اللبن يمكن أن تحفز الجسم أيضا لإنتاج مستويات أعلى من الأنسولين ، والتي ارتبطت بتطور حب الشباب .