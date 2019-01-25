انت الان تتابع موضوع أطعمة تزيد من حب الشباب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
حب الشباب هو المشكلة الأكثر شيوعا والتي يعاني منها الجميع تقريبا خلال فترة من فترات حياتهم ، وبغض النظر عن الكريمات والمراهم التي نستخدمها للحد من حب الشباب ، فهي ببساطة لا تعمل في تقليل هذه الندوب والعلامات ، ولذلك فإن أفضل طريقة للسيطرة على ظهور حب الشباب تناول الأطعمة المغذية وتجنب الأطعمة التي تضر البشرة وتتسبب في ظهور حب الشباب .
فعلى الرغم من أن هذه المشكلة مشكلة مؤقتة لكنها مؤرقة وتترك آثارها مدى الحياة ، لذا بتغيير نمط الحياة والالتزام بنظام غذائي مناسب سيساعد هذا على التخلص من حب الشباب في أي وقت من الأوقات عند الإصابة به ، فلا يجب على المرء المعرض لظهور حب الشباب ألا يأكل الأطعمة الدهنية أو المالحة أو الحارّة جدا .
رقائق البطاطس
رقائق البطاطس المقرمشة وجبة خفيفة ومفضلة للجميع ، ولكن يمكن أن تضر بصحتك وبشرتك ، فهي مصنوعة من الزيت وتحتوي على نشا الذي يمكن أن يسبب دمارًا للبشرة ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لظهور حب الشباب .
الحبوب المكررة والسكريات
الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يميلون إلى استهلاك الكربوهيدرات المكررة أكثر من الأشخاص الآخرين ، ومن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة : الخبز أو البسكويت أو الحبوب أو الحلويات المصنوعة من الدقيق الأبيض ، والأرز والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر والسكريات مثل قصب السكر وشراب القيقب والعسل .
مشروبات الكافيين
مشروبات الكافيين هي أسوأ الأشياء التي يمكن أن تسبب حب الشباب وتنشرها على الوجه ، فالكافيين يحفز البشرة بسبب المحتوى الكيميائي الموجود فيه ، لذا فتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكافيين هو أفضل طريقة لوضع حد لحب الشباب .
الوجبات السريعة
يرتبط حب الشباب بقوة بتناول النظام الغذائي السريع الغني بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات المكررة ، فالمواد الغذائية السريعة مثل البرغر والنقانق والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية والحليب المخفوق ، تزيد من خطر حب الشباب ، وقد وجدت دراسة واحدة لأكثر من 5000 مراهق وصبي صيني أن الوجبات الغذائية الغنية بالدهون ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بحب الشباب بنسبة 43٪ ، ووجدت دراسة منفصلة أجريت على 2300 رجل تركي أن تناول البرجر أو النقانق في كثير من الأحيان كان مرتبطا بزيادة في خطر الإصابة بحب الشباب بنسبة 24٪ .
الجبن
يتصدر الجبن قائمة الأطعمة غير الصحية للبشرة ، ويمكن أن يسبب حب الشباب بشكل ملحوظ ، فالجبن له تأثير سلبي على الصحة بسبب المنشطات ومحتوى البروجسترون ، ويمكن استبدال الجبنة بالزبادي أو الكريمة الطازجة التي لا تؤذي البشرة .
الأطعمة الغنية بدهون أوميغا 6
الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية أوميغا 6 ، تزيد من مستويات الالتهاب وحب الشباب ، فالحمية الغنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية وانخفاض في أوميغا 3 تسوء من حب الشباب ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحوث .
الأطعمة المقلية
الشحوم والدهون في الأطعمة المقلية ليست فقط سيئة لصحتك ، ولكنها أيضا ضارة جدا للبشرة ، فاستهلاك الكثير من الأطعمة المقلية يجعل الجلد عرضة بشكل كبير لحب الشباب ، لذلك يمكن أن يؤدي التقليل من الأطعمة المقلية إلى تحسين حيوية البشرة وإشراقها بشكل ملحوظ .
الشوكولاته
ربطت العديد من الاستطلاعات غير الرسمية بين تناول الشوكولاتة مع زيادة خطر الإصابة بحب الشباب ، ولكن هذا لا يكفي لإثبات أن الشوكولاته تسبب حب الشباب ، ووجدت دراسة حديثة أن 99% من الذكور المعرضون لحب الشباب الذين استهلكوا 25 غراماً من الشيكولاتة السوداء يومياً كانوا يعانون من عدد متزايد من آفات حب الشباب بعد أسبوعين فقط .
المانجو
المانجو واحدة من الأطعمة الرئيسية التي يمكن أن تسبب حب الشباب ، فاستهلاك الكثير من المانجو يزيد من حرارة الجسم ويسبب الدمامل وظهور حب الشباب ، وارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم ، فالمانجو يزيد من مستويات الانسولين في الدم الذي يسبب حب الشباب .
الفشار
الفشار أحد المسببين في حب الشباب ، فهو يحتوي على الدهون غير المشبعة والنشا التي تزيد من تفاقم حب الشباب في الجلد ، كما يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتهيج الأمعاء بسبب محتواه من الجلوتامات العالية .
منتجات الألبان
وجدت العديد من الدراسات وجود صلة بين منتجات الألبان وشدة حب الشباب في المراهقين ، فقد وجدت دراستان أن الشباب الذين يستهلكون بانتظام الحليب أو الآيس كريم أكثر عرضة بنسبة أربع مرات للمعاناة من حب الشباب ، ومن المعروف أن الحليب يزيد مستويات الانسولين ، والتي قد تزيد من شدة حب الشباب .
مسحوق بروتين مصل الحليب
بروتين مصل الحليب هو مكمل غذائي شهير ، وهو مصدر غني للأحماض الأمينية الليوسين والغلوتامين ، وهذه الأحماض الأمينية تجعل خلايا الجلد تنمو وتنقسم بسرعة أكبر ، مما قد يساهم في تكوين حب الشباب ، فالأحماض الأمينية في بروتين مصل اللبن يمكن أن تحفز الجسم أيضا لإنتاج مستويات أعلى من الأنسولين ، والتي ارتبطت بتطور حب الشباب .
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر أطعمة تزيد من حب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.