علاجات منزلية فعالة لمرض الفم و اليد و القدم

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يعتبر مرض اليد و القدم و الفم مرض فيروسي معدي يصيب الأطفال دون سن العاشرة ، و يحدث بسبب فيروس “كوكساكي” ، و ينتشر الفيروس من خلال الاتصال بالأيدي الغير مغسولة ، و الأسطح الملوثة بالبراز و براز الشخص المصاب أو سوائل الجهاز التنفسي.

اعراض مرض اليد و القدم و الفم

– و تشمل أعراض هذا المرض الحمى و التهاب الحلق و التعب ، و التقرحات المؤلمة أو التقرحات داخل الفم و اللسان ، و كذلك البثور أو الطفح الجلدي على اليدين و القدمين و الأرداف و المرفقين و على مؤخرة الركبتين ، هذا المرض يحد ذاته و يختفي من تلقاء نفسه خلال أسبوع إلى عشرة أيام ، و لا يمكن منعه عن طريق اللقاح أو علاجه بالأدوية ، و مع ذلك هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد طفلك على معالجة أعراض هذا المرض.

– بمجرد أن يشفي طفلك فإن فرص الإصابة بهذا المرض ستكون نادرة ، حيث أن جسمه قد طور مناعة ضد هذا الفيروس ، و يجب تعليم الأطفال ممارسات النظافة الجيدة لمنع انتشار العدوى ، كما ينبغي تشجيعهم على غسل أيديهم بالصابون بعد استخدام الحمام ، و يجب عليهم غسل أيديهم جيدا قبل وجبات الطعام.

العلاجات المنزلية لعلاج مرض اليد و القدم و الفم

ماء جوز الهند

يبرد ماء جوز الهند الجسم و هو لطيف على المعدة ، فهو يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات و المعادن و الكهارل و مضادات الأكسدة ، كما يحتوي على حمض اللوريك الذي يحارب الفيروسات ، إعطاء ماء جوز الهند لطفل لديه المرض يمكن أن يوفر له الراحة من الألم في الفم و الحفاظ على جسده رطبًا ، و يمكنك أيضًا تجميد ماء جوز الهند و جعل طفلك يمضغ مكعبات الثلج لتقليل ألم قروح الفم.

تناول الزيت

هذه هي طريقة الايورفيدا القديمة للحفاظ على نظافة الفم الجيدة ، كما أنه يساعد على تهدئة قروح الفم الناجم عن المرض ، و تأخذ ملعقة طعام من أي زيت مثل الفول السوداني و السمسم أو جوز الهند ، و اطلب من طفلك أن يدهن بها فمه لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم يبصقه ، تأكد من عدم ابتلاع الزيت بعد الدهان.

زيت كبد سمك القد

يحتوي زيت كبد سمك القد على فيتامينات أ و د و هـ ، و يعزز مناعة الجسم و له خصائص مضادة للميكروبات ، كما إنه علاج جيد للمرض ، و يمكن إعطاؤه للطفل على شكل كبسولات أو بخلط الزيت في عصير أو زبادي.

زيت اللافندر

زيت اللافندر هو مطهر جيد جدا و يحارب الفيروسات ، كما أن لديه خصائص مهدئة و تساعد على الاسترخاء ، و يمكن أن تساعد طفلك على النوم بشكل أفضل ، كما يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر في ماء الحمام لطفلك أو نشره في غرفته باستخدام ناشر الزيت الأساسي.

زيت الليمون العطري

زيت الليمون العطري هو مطهر آخر ، يمكنك إضافة بضع قطرات من هذا الزيت لغسيل جسم طفلك لمساعدته على محاربة الفيروس و تغذية بشرته ، يمكنك أيضًا خلط بضع قطرات في زيت حامل مثل جوز الهند أو زيت الزيتون و تطبيقه على الطفح الجلدي.

جذر العرق سوس

جذر عرق السوس لديه خصائص مضادة للفيروسات ، و قد استخدم كعلاج منزلي لعلاج مختلف أنواع العدوى الفيروسية ، فهو يحتوي على مادة كيميائية تسمى ترايتيربينويد التي تعزز المناعة ، كما أنه يشكل طبقة رقيقة من المخاط في الدواخل من الحلق و المريء مما يساعد على تهدئة البثور.

غسل الفم بالمياه المالحة

اطلب من طفلك أن يشطف فمه بالماء المالح الدافئ من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم ، لأنه سيوفر له الراحة من البثور المؤلمة و قروح الفم ، و يمكنك استخدام ملح الطعام الشائع لهذا الهدف ، كذلك الملح الوردي أكثر فعالية لأنه يوازن مستوى الأس الهيدروجيني داخل الفم ، و أيضا يمكن إضافة أملاح إبسوم إلى ماء الحمام لتهدئة الطفح الجلدي على الجسم ، و مساعدة الطفل على الشفاء بشكل أسرع من الأعراض ، و يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو الليمون العطري إلى مياه حمام الملح من إبسوم ليحصل طفلك على راحة هائلة.

استخدام الثوم في العلاج

الثوم له خصائص مضادة للميكروبات قوية لأنه يحتوي على مستويات عالية من مركبات الكبريت ، يمكنك تضمين الثوم في الطعام أو إعطائه لطفلك على شكل كبسولات ، أو صنع شاي الأعشاب عن طريق غلي 3 فصوص من الثوم في الماء و دعه يشربها بمجرد أن تبرد.

تناول الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على العديد من المواد الكيميائية المضادة للفيروسات ، كما أن لها آثار مهدئة و مخففه للألم ، اصنعي شاي جذر الزنجبيل عن طريق غلي الزنجبيل المسحوق و المفروم في الماء ، حتى يتركز الماء بعصير الزنجبيل و يبرد و يعطى للطفل مع العسل.