اهمية اختبار العين للأطفال و الرضع

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بصفتك أحد الوالدين تقع على عاتقك مسئولية التأكد من أن رؤية طفلك طبيعية ، لأن أي مشكلة في عينه قد تؤثر على حياة طفلك بأكثر من طريقة ، لذلك من المهم أن تأخذ ابنك للفحص المنتظم للعين.
أهمية فحص العين للأطفال
إن فحص العين مهم للغاية ، حيث أنه يساعد في ترسيخ صحة عين طفلك ، و يساعد أيضا في التحقق من مشاكل العين إن وجدت ، و إليك بعض الأسباب التي من أجلها يجب أن تفكر في فحص عين طفلك:
– لمعرفة ما إذا كان طفلك لديه تركيز مناسب.
– لمعرفة ما إذا كان طفلك يتمتع برؤية جيدة.
– لمعرفة ما إذا كان طفلك يتمتع بمهارات مناسبة لملائمة العين.
– لتحديد ما إذا كان طفلك لديه مهارات حركة العين المناسبة.
الوقت المناسب لفحص عيون الأطفال
قد يقوم طبيب طفلك بإجراء فحص للعيون بعد وقت قصير من ولادة طفلك ، و مع ذلك قد يتم إجراء أول فحص شامل للعين أو أول فحص لطفلك بمجرد بلوغ طفلك ستة أشهر من العمر ، بعد ذلك يُنصح بإجراء اختبار العين عندما يبلغ طفلك سن الثالثة ، و بعد ذلك يجب أن يتم ذلك قبل أن يبدأ طفلك التعليم الرسمي ، و الذي يبلغ حينها من العمر حوالي خمس أو ست سنوات ، إذا لم يكن طفلك بحاجة إلى أي تصحيح للرؤية ، فيمكن إجراء فحص للعين مرة كل سنتين ، و مع ذلك إذا كان طفلك يرتدي نظارات ، فقد يكون الفحص مطلوبًا سنويًا أو كما يقترحه أخصائي العيون.
علامات مشكلة الرؤية عند الأطفال
في بعض الأحيان قد يعاني الطفل من مشكلة في الرؤية ، و بالتالي قد يُطلب منك أخذ طفلك لإجراء فحص للعين ، و فيما يلي الأعراض التي قد تشير إلى أن طفلك يعاني من مشاكل في الرؤية:
– إذا كان طفلك يتحرك أو يحك أو يميل رأسه أثناء التركيز على الأشياء ، أو يواجه صعوبة أثناء النظر نحو الضوء.
– إذا أصر طفلك على الجلوس على المقعد الأمامي في الفصل ، لأنه قد لا يرى بوضوح من المقعد الخلفي.
– إذا أظهر طفلك اهتمامًا أقل أو بدون اهتمام في الأنشطة ، مثل القراءة و الكتابة و التلوين و ما إلى ذلك.
– إذا كان طفلك يعاني من مشكلة في تنسيق حركات العين و الجسم.
نصائح لجدولة فحص العين لطفلك
– تأكد من أن طفلك في مزاج سعيد و منتبه ، و قد يتضمن فحص العين تقييم التاريخ الطبي لطفلك و إجراءات اختبار العين المختلفة ، كل هذه العمليات قد تستغرق وقتا طويلا ، و بالتالي من المهم أن يبقى طفلك في مزاج جيد ، فإذا كان غريب الأطوار فقد يرفض الخضوع لهذه الإجراءات.
– إذا كان طفلك قد ولد قبل الأوان أو واجه أي تأخر في النمو ، أو أي مشاكل مرتبطة بالعين (فرك ، وامض طفيف ، و عدم القدرة على الاتصال بالعين الخ) ، يجب عليك مناقشة ذلك مع طبيب العيون الخاص بك.
– تأكد من إخبار طبيبك في حالة وجود أي تاريخ عائلي لمشكلات في العين ، أو في حالة تعرض طفلك لأي تشخيصات أو علاجات للعين.
اعداد الطفل من أجل فحص العين
عندما تخطط لزيارة طبيب عيون لفحص عين طفلك ، فمن الضروري أن تتحدث مع طفلك قبل ذلك ، اشرح لطفلك فيما يتعلق بما سيُطلب منه القيام به ، أخبر ابنك أنه قد يتعين عليه تحديد كائنات أو صور أو حروف أو شكل مختلف للضوء على الحائط ، و قد يضع الطبيب بعض قطرات العين في عينيه مما قد يخلق إحساسًا بالوخز ، لذا قم بإعداد طفلك مسبقًا ، و من المهم جدًا أن تخبر طفلك عن الإجراءات بصراحة ، و أن طفلك قد يخضع للفحص ليتم إعداده بشكل أفضل ، و يعرف أيضًا ما يتوقعه في فحص عين الطفل.
فحص عيون الرضع
في الوقت الذي يصل فيه الطفل إلى ستة أشهر ، يكون لديه رؤية أفضل للون و القدرة على التركيز و إدراك العمق ، من أجل التأكد مما إذا كانت عين طفلك تتطور بطريقة طبيعية و مناسبة ، قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات العين التالية.
اختبار النظرة التفضيلية
من أجل تقييم قدرات رؤية طفلك ، قد يستفيد طبيبك من ورقتين ، واحدة فارغة و واحدة مخططة ، سيقوم طبيبك بوضع البطاقة أمام عين طفلك لجذب انتباهه على البطاقة المخططة.
متابعة الطفل بعينيه
يتم إجراء هذا الاختبار لمعرفة ما إذا كانت عين طفلك قادرة على اتباع نظرته ، فمن الملاحظ أنه بعد الولادة بقليل قد يتمكن الطفل من متابعة نظرته ، و بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل ثلاث سنوات قد يتبع جسمًا لمسافات اطول.
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