ميغان ماركل تُخفي شعرها الأشيب بطريقة مُبتكرة

أكّد خبراء على أن زوجة الأمير هاري، دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، البالغة من العمر 37 عاما، تخفي شعرها الأشيب بطريقة مبتكرة.
وذكرت صحيفة "ميرور" أن شهود عيان لاحظوا أن شعر ماركل أصابه الشيب خلال زيارتها العام الماضي إلى بلفاست، كما يؤكد الخبراء اليوم أن دوقة ساسيكس تحاول تجنّب استخدام صبغة الشعر أثناء حملها، وتخفي شعرها الأشيب بطريقة ذكية أثناء تصفيف شعرها.
ولكي يخفي مصففو الشعر جذور الشعر الأبيض الذي نما بعد الصبغة لفترة طويلة يبتكرون تصفيف الأمواج الذي يعطي للشعر حجما أكبر ويخفي خصلات الشعر الأبيض.
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