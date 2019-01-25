دراسة طبية حديثة تُحذِّر مِن تناول "الشاي بالحليب"

يعشق كثيرٌ من الشعوب، ومنها العرب تناول الشاي مع الحليب إلا أن دراسات طبية حديثة حذّرت من خطورة هذا المشروب على صحة الإنسان.

وكشفت دراسة أجراها علماء ألمان ونشرت في مجلة "القلب الأوروبية" أن لإضافة الحليب للشاي أضرارا جسيمة، إذ يساعد الشاي على ارتخاء الشرايين وبالتالي يكون ضغط الدم مثاليا، إلا أن وضع الحليب يوقف هذا التأثير الإيجابي.

وحسب الباحثين فإن مشروب الشاي بالحليب يسبب أيضا عسر الهضم ويزيد من احتمالات تشكل الحصى في الكلى، إذ إن الشاي يولد مادة "أوكسيد النتريك"، بينما ينتج عن الشاي "بروتينات الكازين"، ويشكل وجودهما معا أضرارا تطال الكلى والكبد، وكذلك لا ينصح الأخصائيون بشرب الشاي مع الحليب لمن يعاني حساسية "اللاكتوز"، والذي قد تكون لها مضاعفات شديدة، وفق ما ذكر موقعا "غارديان" و"ميديك فورم".

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