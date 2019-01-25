شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لعلاج حب الشباب أبرزها تجنب العرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الشباب مشكلة يعاني منها الكثيرون، الذي يسعون بشتي الطرق للتخلص والقضاء على تلك المشكلة التي تسبب لهم الكثير من الإحراج، نتيجة لبروز هذه الحبوب علي البشرة والتعامل مع الآخرين، ووفقا لما نشره موقع " verywellhealth"، عن حب الشباب، وضح بعض النصائح التي تساعد بشكل كبير في التخلص منها، من خلال تلك النصائح، ومنها:

- قد يؤدي الاحتكاك الناتج عن الملابس الضيقة إلى تهيج الحويصلات الموجودة على بطنك، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات حمراء، ولذا عليك ارتداء ملابس فضفاضة، تجنبا لأي نوع من أنواع الاحتكاك.

-العرق من أبرز أسباب ظهور حب الشباب، ولذا عليك الاهتمام بالاستحمام فور الرجوع من العمل أو النزول للشارع، كما عليك ارتداء الملابس الداخلية القطنية، للحد من الاحتكاك المصاحب للعرق.

-تجنب فرك الجسم بطرقة شديدة، لأن ذلك يتسبب في زيادة الاحتكاك الناتج عنه الإصابة بظهور العديد من حب الشباب.

-عليك استخدام غسول الجسم وللبشرة خاصة بمرضي حب الشباب، فهو يتم تصنيع من بعض المركبات التي تحمي البشرة من الأضرار الناتج حب الشباب، ولذا وضعها علي الجسم أو علي الوجه من الحيل الجيدة.