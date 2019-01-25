انت الان تتابع موضوع العلاقة بين القرفة وضغط الدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استوائية كثيفة يمكن أن يصل ارتفاعها من عشرة إلى أربعين متراً، موطنها سريلانكا لكنها تزرع أيضا في جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية والهند الغربية، وتعتبر قارة آسيا أكثر الأماكن زراعة لها في إذ تزرع في عدة دول عدة منها الهند وسريلانكا.

وتعتبر القرفة من التوابل المشهورة في العالم حيث تستخدم في تحضير بعض أصناف الطعام وتضاف إلى بعض المخبوزات والحلويات فتسكبها طعما لذيذا مميزا، كما تستخدم كمشروب لذيذ يمنح الدفء والحيوية، ولاحتوائها على مركبات مفيدة وزيوت عطرية طيارة، يتم استخدامها في العديد من الأدوية العلاجية والمستحضرات التجميلية.

استخدامات القرفة العلاجية

1 – عرف الطب التقليدي والطب البديل الفوائد العلاجية الموجودة في القرفة، وتم وصفها لعلاج العديد من الأمراض، وقد تم التأكيد حديثا من هذه الأهمية العلاجية للقرفة، وتم استخدامها في العديد من المستحضرات العلاجية، حيث توصف لعلاج

2- تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية فقد أثبتت دراسات حديثة أن للقرفة دورا حيويا في التصدي للخلايا السرطانية ومنع انتشارها بفضل احتوائها على إنزيمات ومركبات غذائية، إضافة إلى أهمية القرفة في الحماية من سرطان القولون.

3- أثبتت دراسات طبية أن القرفة تساعد في ضبط معدلات السكر في الدم، وبالتالي فهي علاج جيد لمرضى السكري بنوعيه.

4- تساعد القرفة على التخلص من الدهون الضارة حيث تقوم بتكسيرها، ولأنها لا تحتوي على الكوليسترول فهي مفيدة للمصابين بارتفاع معدل الدهون في الدم.

تحسن رائحة القرفة من وظائف الدماغ وتزيد من نشاط الذاكرة وتعزز الوظائف الإدراكية والمعرفية للدماغ.

5- تحمي الجسم من التجلطات الدموية، وهو ما يحذر منه المصابين بمرض سيولة الدم إذ ينبغي أن يتناولوا القرفة بحرص وفي أضيق الحدود.

6- تعتبر القرفة عاملا مضادا للالتهابات لذا في تعالج مرض التهاب المفاصل المزمن ، كما تخفف الشعور بالألم ومضاعفات الأمراض الالتهابية.

7- يمكن للقرفة قتل العديد من السلالات البكتيرية والفطرية، لذا فهي تساعد في علاج الأمراض التي تنشأ بسبب عدوى بكتيرية أوفطريات، وقد أثبتت دراسات طبية دور القرفة الفعال في التخلص من السلالات المقاومة للعلاج .

8- تساعد في علاج العديد من مشاكل الجهاز التنفسي والزكام والإنفلونزا.

9- تعالج القرفة العديد من مشاكل الهضم والجهاز الهضمي، إذ تفيد في علاج حموضة المعدة، والشعور بالارتجاع، والمغص والانتفاخ.

10- تخفف من آلام الدورة الشهرية وتعالج تقلصات الرحم بعد الولادة.

11- تساعد القرفة في التخفيف من حدة آلام الأسنان.

12- تساعد القرفة في علاج الصداع لاحتوائها على مركب مهدئ للأعصاب.

13- تعالج التهابات المسالك البولية وتقوي بشكل عام من وظيفة وعمل جهاز المناعة.

العلاقة بين القرفة وضغط الدم

عند التفكير في البحث عن علاج لارتفاع ضغط الدم، من المهم التركيز على استخدام ما هو معروف ومجرب طبيا وذا فاعلية، ومن هذه الأشياء التي يمكنها أن تعالج ضغط الدم بفاعلية المعروفة بأنها فعالة ومفيدة، عوامل نمط الحياة التي تحسن التحكم في ضغط الدم، اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة نشاط بدني منتظم، والتوقف عن التدخين، لكن بالرغم من هذه الإجراءات التي تعد وقائية وعلاجية في آن واحد، يحتاج كثير من الناس إلى علاج إضافي مع واحد أو أكثر من الأدوية الخافضة للضغط، وعلى الرغم من أن دراسات عدة لاتؤيد استخدام العلاجات التقليدية لعلاج ضغط الدم بشكل قوي، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تخفض ضغط الدم.

أثبتت دراسات طبية حديثة أن الخصائص الطبية للقرفة أكثر فائدة لمرضى السكري إذ أن لها تأثير مفيد على التحكم في سكر الدم، إضافة إلى أن القرفة تقلل كل من سكر الدم الصائم والكولسترول الكلي.

وجدت بعض الدراسات أن تأثير القرفة على ضغط الدم يفيد مرضى ما قبل السكري والنوع الثاني من داء السكري، حيث تخفض على المدى القصير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وبالرغم من ذلك توصف على نطاق واسع للتحكم في ضغط الدم.

حول الآثار الجانبية للقرفة

توجد القرفة كمكمل غذائي يباع في الصيدليات إذا كنت تتناول أدوية، استشر طبيبك دائمًا قبل البدء في تناول المكملات، منعا لحدوث تفاعلات بين المكملات الغذائية والأدوية، مما يؤدي إلى نتائج سلبية.

تعتبر القرفة آمنة للاستخدام قصير المدى، لكن لدى بعض الناس أن بعضها قد يكون لها رد فعل تحسسي تجاه التوابل ومنها القرفة.

تحتوي القرفة على مادة كيميائية تعرف باسم الكومارين، يمكن أن تكون ضارة للمصابين بأمراض الكبد.

تشير جميع الأدلة إلى أن تعديلات نمط الحياة، بما في ذلك حضة من التمارين الرياضية المنتظمة، والحد من تناول الأملاح وخاصة الصوديوم، والتوقف عن تناول الكحول ، والإقلاع عن التدخين ، والحفاظ على وزن صحي هي أكثر التدابير الأولية فعالية لأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

لذلك من الضروري أن يعالج مرضى ضغط الدم بدواء من أدوية ضغط الدم للوصول إلى هدف مستوى طبيعي وسليم ضغط الدم، واستنادا على ما تقدم على مرضى ضغط الدم عدم الاعتماد على تدابير من غير المحتمل أن تكون مفيدة حتى يمكنك تجنب العواقب طويلة المدى لارتفاع ضغط الدم.