شكرا لقرائتكم خبر عن غسل الفاكهة والخضروات قبل أكلها لن يحمى من المرض.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النصيحة الوحيدة التى قد تسمعها هى اغسل الفاكهة والخضار دائما قبل تناولها حتى لا تتناول الجراثيم معها، أم هناك أنواع يصلح تناولها دون غسيل.

توصى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" بغسل أى منتجات غذائية لتجنب الأمراض التى تنقلها الأغذية مثل فيروس نوروفيروس، وهو السبب الرئيسى فى تفشى الأمراض من الأغذية الملوثة فى العالم، وتشمل الأعراض الغثيان والقىء وآلام المعدة والإسهال.

لكن الأبحاث والتقارير البحثية أثبتت أنه حتى غسل الفاكهة والخضروات لن يحميك من أى مرض قاتل ينتقل بالغذاء، فقط ثبت أنه يمنع بعض الأشياء السيئة من الدخول إلى جسمك، لكن لا يعنى ذلك تجنب غسل أى منتجات غذائية لأن ذلك لن يتطلب منك جهدا كبيرا.



فاكهة

لماذا غسل الفاكهة بالماء لن يحمى من الأمراض

غسل الفواكه والخضروات يمكن أن يساعد فى إزالة الكائنات الدقيقة القادرة على التسبب فى المرض، فكر مثلا بداية من قطف الخضار من الأرض فى عدد الأيادى التى مرت بها بداية من عمال المزارع وموظفو محال البقالة حتى المستخدمين نفسهم، فليس من المستبعد أن أحد هؤلاء الناس لم يغسل يديه بشكل صحيح.

لكن بالرغم من غسل الفواكه والخضروات قد لا تزيل جميع مسببات المرض، فإذا كانت البكتيريا على سطح الفواكه والخضروات، وقمت بغسلها بالماء البارد، فإنه يزيل بعض ما يوجد على السطح، أما إذا كانت البكتيريا تتخطى السطح الخارجى للفاكهة سواء من خلال مسامات على السطح، أو تصدع بالفاكهة، أو كدمة بها، فإن شطف السطح الخارجى لن يحقق لك أى فائدة.