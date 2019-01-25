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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنجبيل هو المكون الذى يستخدم على نطاق واسع باعتباره توابل الطب الشعبي، ويعتبر أيضًا أعلى غذاء صحى، وهو عشبة معمرة ينمو ويصل إلى متر فى الطول، تحمل الأوراق اللون الأخضر والزهور اللون الأصفر.



الزنجبيل

ووفقاً لموقع “HealthLine”، الطبى الأمريكى، أوضح الأطباء أن الزنجبيل ينتمى إلى نفس العائلة مثل الكركم، الهيل، والخولنجان، وبعد أن نشأ فى الغابات الاستوائية المطيرة في جنوب آسيا، يعتقد أنه انتشر من شبه القارة الهندية إلى بقية العالم.

وتم تصدير الأعشاب إلى أوروبا عبر الهند فى القرن الأول الميلادى، حيث استخدمها الرومان على نطاق واسع.

الزنجبيل يساعد على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمى، دوار الحركة، والألم، ويعزز الدورة الدموية والحماية من أمراض الجهاز التنفسى.



أضرار الزنجبيل بالليمون

هل الزنجبيل سىء بالنسبة لك؟

أولاً، أى شيء يستهلك بكثرة سيكون له آثار سيئة. الزنجبيل، كونه التوابل النكهة بقوة، يدمر هذا الاحتمال.

لكن هذا لا يعنى أن آثار الزنجبيل الجانبية يمكن إزالتها. كانت هناك حالات قليلة من استهلاك الزنجبيل المفرط الذى تسبب فى آثار غير مرغوب فيها.

الآثار الجانبية للزنجبيل بالليمون1: قد يسبب مشاكل مع ضغط الدم

معظم الأبحاث حول الزنجبيل والليمون لا تلمس فوائده لضغط الدم، وعلاوة على ذلك، يحذر الباحثون من تناول الكثير من الزنجبيل بالليمون لأنه يمكن أن يقلل من ضغط الدم أكثر من اللازم.



أضرار الزنجبيل بالليمون





2. قد يؤدى إلى الإسهال

إذا تناولت بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب الزنجبيل بالليمون الإسهال، وهذا لأنه يسرع مرور الطعام والبراز عبر الأمعاء.

ووفقا لمركز جامعة ميريلاند الطبى يمكن أن يسبب جرعات عالية من الزنجبيل بالليمون الإسهال.

ليس آمن أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

على الرغم من أن الزنجبيل بالليمون يمكن أن يقلل من الغثيان عند النساء الحوامل، لكنه يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض.