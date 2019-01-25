شكرا لقرائتكم خبر عن «علي بابا» الصينية تفتتح أول فندق في العالم بدون موظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع «شاينا دايلى» الصينى، خبر افتتاح شركة «علي بابا» الصينية لفندق متطور كما لو كنت تسافرالى المستقبل، فهو فندق يعمل بتقنيات الذكاء الصناعى في تقديم كل خدماته للنزلاء.

فندق «فلاى زو» أو Fly Zoo، والذى تُطبق فيه مجموعة على بابا أحدث الأساليب التكنولوجية يضم طاقم كاملا من الروبوتات الذكية المسخرة لخدمة النزلاء كتوصيلها للطعام والمعدات الشخصية للغرف وتلبية العديد من الطلبات بسرعة قياسية وبكل حرفية.

وتقول مجموعة على بابا إنها تخفض بشدة تكلفة تشغيل العمالة البشرية وتقضي على حاجة النزلاء للتعامل مع الأفراد.

جاء تصميم الفندق الداخلى بتصميم يشبه سفينة فضائية من المستقبل، فالجدران ذات الفجوات الطولية الرفيعة التي ينبعث منها ضوء أبيض هادئ، تعيد إلى الأذهان سفن الفضاء في أفلام هوليوود الأمريكية.. بحسب ما ذكره الموقع.

كما يمكن للضيوف التسجيل واستخدام الغرف من خلال التواصل مع الة تقوم بمسح وجوههم الكترونيا وهوياتهم الشخصية أيضا .

أيضا في المصاعد يتم اجراء مسح آخر لوجوه النزلاء لتحديد الطوابق التي يمكنهم الصعود إليها، وتُفتح أبواب الغرف بالتقنية ذاتها.

ويوضح الموقع ان الفندق يضم 290 غرفة. وأنه يستخدم تقنية تكنولوجية متطورة تسعى من خلالها مجموعة على بابا بيعها لقطاع الخدمات الفندقية في المستقبل، بالاضافة إلى انه تعتبر فرصة لاستعراض مدى براعة المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي.