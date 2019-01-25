أعراض الاكتئاب وأبرز أسبابه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب من الحالات الأكثر شيوعا والتى يتعرض لها الكثيرون وهو عبارة عن حالة من العزلة والحزن الشديد يتعرض لها الشخص بعد فقدان شخص عزيز عليه أو التعرض للضغط النفسى والوحدة ، ولا يوجد سن معين للإصابة بالاكتئاب فقد يصاب به الكبير والصغير وقد يؤدى للانتحار وإيذاء النفس. وحسب ما ذكره موقع helpguide فإن ابرز اعراض الاكتئاب هى: أعراض الاكتئاب أعراض الاكتئاب

الاكتئاب 1:الشعور بالعجز واليأس وعدم القدرة على بذل أى مجهود. 2:فقدان الاهتمام فى الانشطة اليومية سواء الهوايات والتسلية والانشطة الاجتماعية أو الجنس وفقدان الشعور بالبهجة والسرور. 3:فقدان الشهية والوزن وعدم القدرة على تناول الطعام أو الاقبال عليه. 4:تغيرات فى النوم والقلق والأرق المستمر مع الشعور بالصداع الدائم بسبب قلة النوم والتفكير المستمر. 5:فقدان الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق البدنى والعقلى. 6:كراهية الذات والشعور الدائم بالذنب تجاه آى شئ. 7:اللام مختلفة فى الجسم مثل الصداع وألأم الظهر والعضلات واضطرابات فى المعدة والدوخة المستمرة. 8:التفكير فى الانتحار وإيذاء النفس. هناك أسباب مختلفة للإصابة بالاكتئاب ومنها

اكتئاب أسباب الاكتئاب أسباب الاكتئاب 1:الظروف الحياتية والتعرض لصدمات عاطفية أو فقدان شخص عزيز سواء بالسفر أو الموت فقد يترك ذلك اثر سئ على الشخص ويسبب الاكتئاب. 2: التعرض لوعكة صحية شديدة والأمراض المزمنة يسبب القلق والاكتئاب والخوف من المستقبل ومن هذه الامراض الاصابة بالأورام السرطانية المختلفة 3:التعرض لمشاكل وضغط نفسى فى المدرسة أو العمل يؤثر ذلك على الحياة اليومية ويسبب الاكتئاب. 4:الاثار الجانبية لبعض الادوية تسبب الاكتئاب الشديد. 5:بعد الطفل عن والدته قد يؤثر على صحته ويعرضه لاكتئاب شديد وخصوصا فى فترة الرضاعة.

اعراض الاكتئاب يجب عرض المريض على طبيب نفسى ومساعدته على الخروج من حالة الاكتئاب فى أسرع وقت حتى لا يفكر فى الانتحار وإيذاء النفس.

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