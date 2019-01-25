شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن تقنيات شفط الدهون والان مع التفاصيل

بعد التخلص من كميات كبيرة من الدهون بالجسم نتيجة لاتباع الأنظمة الغذائية المختلفة التي تهدف للتخلص من الوزن الزائد، نجد أن شكل الجسم قد اختلف كثيرا، وأصبح مترهلا، هنا يبدأ صاحب هذه المشكلة في السعي وراء التخلص من هذا المنظر غير الجيد، عن طريق الخضوع لتقنيات شفط الدهون، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا للدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحة التجميل، ولموقع " medicalnewstoday".

ما هو الهدف من عمليات شفط الدهون؟

أشار الموقع إلى أن عمليات شفط الدهون تعمل على القضاء على الدهون المتراكمة في الجسم، وشد الجسم، والحصول على جسم رشيق مشدود وجذاب.

كيف تتم عملية شفط الدهون؟

تتم عملية شفط الدهون عن طريق إدخال أنبوب تحت طبقات الجلد ويتم من خلالها شفط الدهون وتنسيق شكل الجسم.

ما هي أحدث عمليات لشفط الدهون؟

أحدث عملية لشفط الدهون هي بالفيرز أو علي البارد كما هو متعارف عليها، وتعمل على نحت الجسم بتقنية ال4d، وتعد دقيقة للغاية لأنها ترسم الجسم كيفما يرغب الشخص الذي يخضع للعملية.

ما هي المناطق التي يمكن للشخص شفط الدهون بها؟

هناك بعض الأشخاص يعانون من مشكلة في الذقن أو البطن أو الأرداف أو ظهر، فجميعها دهون تترسب داخل الجسم، وبعملية شفط الدهون يمكنك القضاء عليها، وخاصة عندما تستخدم عملية الفريز.

ما هي الآثار الجانبية لعمليات شفط الدهون؟

لا توجد أى آثار جانبية لعملية شفط الدهون بالفيزر، فيمكن للمريض ممارسة حياته بشكل طبيعي وآمن بعد التخلص من التورم والالتهابات البسيطة الناتجة عن العملية وهذا الأمر طبيعي جدا.