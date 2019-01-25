انت الان تتابع موضوع انواع حشوات الاسنان وافضلها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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في ظل زيادة المشاكل التي تتعرض لها الأسنان والدروس والتي من بينها التسوس وتعرض الأسنان إلى التفتت يكون الاختيار أو الحل الأمثل أمام كل من المريض والطبيب هو حشو المكان الخالي من الأسنان بالحشوات الطبية عملا على ملئ الفراغ الذي حدث نتيجة عدم الاهتمام بالأسنان ومن ثم منع التعرض إلى المزيد من المشاكل في المستقبل مثل وجع الأسنان المؤلم أو أن يضطر الإنسان إلى إزالة السن أو الضرس.

خطوات حشو الأسنان

عندما يصبح خيار حشو الأسنان هو الخيار الوحيد أمام طبيب الأسنان المختص في بعض الحالات من التسوس أو تجويف الأسنان فإنه يقدم على الخطوات التالية من أجل حشو الإنسان.

1- يعمل الطبيب على إعطاء المريض البنج المناسب حتى يتم تخدير المنطقة التي سيقدم على تنظيفها ومن ثم وضع الحشو، حيث يبدأ في أستخدام الليزر أو الكاشط الهوائي من أجل إزالة الجزء المسوسة من السن ومن ثم تنظيف السن تماما ومن الممكن اختيار أدوات أخرى من أجل تلك الخطوة والتي تتوقف على نوع التسوس ودرجة تسوس السن.

2- على الطبيب خلال الخطوة التالية العمل على فحص المنطقة التي تم إزالة التسوس منها عملا على منع وجود بكتريا أو تلوث من الممكن أن يحدث بسببة خراج تحت الحشو، ومن ثم وضع الحشو المناسب في السن وفي النهاية يعمل على صقل وتلميع السن.

3- بعدها يتم وضع اللون على منطقة الحشو ومن ثم وضع لون يعمل على زيادة صلابة منطقة الحشو وبعد أن ينتهي الطبيب من تلك الطبقات المتعددة يلجأ الطبيب إلى تشكيل الحشو على الشكل الذي يوده ومن ثم التخلص من الجزء الزائد.

أنواع حشوات الاسنان

يوجد العديد من أنواع حشوات الأسنان وعلى المريض والطبيب في الوقت ذاته التشاور من أجل الحصول على أفضل تلك الحشوات والمناسبة أكثر بالنسبة للسن، ومن بين الأنواع الخاصة بحشوات الأسنان ما يلي.

1- الحشوة البيضاء

لك النوع من حسوات الأنسان يعد الأفضل من حيث الشكل حيث أن يبدو مثل الأسنان ويفضل الاطباء وضعه في الأسنان الأمامية والظاهرة، ولكن تلك النوعية ليست مفضلة للبعض خاصة في مناطق التجويف الكبيرة حيث أنه يفقد صلابته بعد فترة من الزمن نتيجة التعرض إلى العوامل الداخلية من المضغ والطعام وغيرها ومدة صلاحية ذلك النوع من الحشوات هو 5 سنوات فقط.

2- الحشوة الذهبية أو الفضية للأنسان

على الرغم من أن حشوات الذهب أو الفضة من الحشوات الباهظة في الثمن إلا أنها تعد هي الأفضل من حيث تحمل العوامل الداخلية ومن الممكن أن تظل الحشوة على حاله لمدة تصل إلى 15 عام وتتحمل المضغ درجة حرارة الطعام وغيرها، كما أن الفضة هي الأخرى من الأشياء التي لها قدرة تحمل عالية ولكن عند أختيار أي من الأنواع الماضية لابد من الأخذ في الاعتبار التالي.

1- أ لا يتم وضع حشو ذهب بجانب حشو الفضة أو أي نوع معدني آخر حيث يحدث نوع من الصدمات الكهربائية نتيجة التفاعل بين كل منهم باللعاب.

2- حتي يتم وضع الحشو الخاص بالذهب أو الفضة من الممكن أن يلجأ الطبيب المعالج إلى إزالة جزء كبير من السنة حتى تصبح الحشوة أكثر ثباتا.

3- في بداية الأمر من الممكن أن يشكو المريض من الطعم المعدني في الفم نتيجة تواجد الذهب أو الفضة ولكن مع الوقت سوف يعتاد المريض على الأمر ويصبح أمر طبيعي.

4- من الناحية الجمالي قد تبدوا الحشوا الأخرى وخاصة حشو السيراميك أقرب بكثير من شكل السن ولا يوجد أختلاف بينهم لذا يفضله البعض عن حشوات الذهب أو الفضة.

5- كما أن الطبيب ينصح المريض لفترة بعدم تناول المشروبات الساخنة حيث أن المعادن بطبعها تتأثر بالحرارة ومن الممكن أن تحدث الكثير من المشاكل بالسن.

3- حشو السيراميك

مع التطور الطبي دلت أنواع أكثر صلابة في الحشو والتي من بينها حشو السيراميك أو البورسلين وهنا يكون الحشو بنفس لون السن ومن الممكن أن يزيد عمر السيراميك في السن لمدة تصل إلى 15 عام ويفضله الكثير من الناس اليوم إلا أنه من الممكن أن يكون غالي في السعر عن الذهب والفضة اليوم.

4- التركيب الزجاجي للأسنان

وهو من الحشوات الحديثة وهنا يعمل الطبيب المعالج على حشو الأسنان بمادة معينة شفافة مثل الزجاج وهي الاكريليك وتجدر الإشارة أن تلك المادة من بين أكثر المواد التي تستخدم تحت اللثة وفي حالات الأطفال الصغار كما أن تلك المادة تحتوي على الفلورايد والذي يحمي السن كثيرا من التسوس.

5- حشوات الكمبوزيت

وهنا يتم اللجوء إلى الحشوات ذات اللون الأبيض التي تتقارب بشكل كبير مع لون السن وهي مفيدة جدا في حالة تجميل الأسنان ولكن تلك النوعية من الحشوات تعد الأقل من حيث الصلابة ومن الممكن أن يتعرض السن إلى التكسير حيث أنها تعد سائل أبيض يتحكم به الطبيب خلال عملية الحشو والحشو به يتم مثل باقي خطوات الحشو العادية.