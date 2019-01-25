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القمح من الحبوب الهامة والمفيدة جدا حال أن تم استخدامها على وضعها ومن الممكن أن يتم تقشيرها واستخدام الحبوب الداخلية واستخدام القشور الخاصة بها أيضا، حيث تعد نخالة القمح أو ما يعرف اليوم تحت مسمى الردة من الأشياء الهامة والضرورية بالنسبة لمن يعاني من مشاكل في القولون والتي من بينها مشاكل القولون العصبي، وتمثل نخالة القمح 90 من وزن حبوب القمح وكان يتم التخلص منها على إنها نفايات ولكن مع زيادة الوعى بأهميتها أصبحت من الأشياء الهامة اليوم.

فوائد القمح للقولون العصبي

يصف اليوم الأطباء الكثير من الوصفات التي تخص مرضى القولون والتي تخص النظام الغذائي الخاص بهم، فيعد النظام الغذائي من أهم الأشياء التي يعتمد عليها مرضى القولون من أجل التخلص من الأمراض التي توجد به مثل القولون العصبي على سبيل المثال، والقمح أو نخالة القمح تحديدا تحتوي على مواد مفيدة جدا لمرضى القولون والتي من بينها السيليولوز والتي تعمل في المعدة عمل الاسفنج ومن ثم التخلص من الماء الزائد في القولون مما يزيد من قدرة الفضلات على التحرك.

والتخلص منها بشكل طبيعي كما أن لديها القدرة الكبيرة على تهدئة الأعصاب وقلة التشنجات التي يتعرض لها الجهاز الهضمي ومن الفضل أن يتم الاعتدال في تناول تلك النوعية من الأطعمة ولمدة تصل إلى عام كامل ولا يتم زيادة الجرعة منها حتى لا يتعرض الجهاز الهضمي إلى الانتفاخات.

نصائح هامة لمريض القولون

يعاني مريض القولون من الكثير من المشاكل من بينها الانتفاخات والألم المستمر يقل مع تناول الطعام لذا فإن الأطباء دائما ما ينصحون مريض القولون بضرورة تجنب وجبات بعينها بالإضافة إلى بعض الإرشادات الهامة من أجل ضبط تلك الحالة التي يتعرض لها ومن بين الأطعمة التي يتوجب على مريض القولون الابتعاد عنها ما يلي.

1- الطعام الدسم وهي تلك الأطعمة التي تحتوي على الدهون بنسبة عالية والوجبات الجاهزة حيث ان تلك الوجبات لديها تأثير قوى على الأمعاء ومن ثم التعرض إلى مشاكل في القولون.

2- البقوليات والمشروبات الغازية أيضا من الأشياء التي تتسبب في تعرض القولون إلى الغازات وحدوث الكثير من المشاكل مريض القولون في غنى عنها لذا لابد من تقليل تناول تلك الوجبات.

3- الحليب البارد وهو من الأشياء التي تثير القولون وعلى الرغم من فوائد الكثيرة للجسم إلا أن الكثير من الأطباء لا ينصحون مريض القولون بتناوله.

4- التوابل والمشروبات الحارة فهي تؤثر بشكل مباشر على القولون هي الأخرى ومن الأفضل الابتعاد عنها.

وعلى مريض القولون أن يتبع الإرشادات التي يخبره بها الطبيب وهي على النحو التالي.

1- تناول كميات كبيرة من الماء بمعدل 2 لتر من الماء على مدار اليوم.

2- أن يتم تقسيم الوجبات على مدار اليوم بحيث يتم زيادة عدد الوجبات إلى ست وجبات على مدار اليوم وتقليل معدل الوجبة الواحدة حتى لا تتعرض إلى زيادة في الوزن.

3- تجنب تناول الأدوية الملينة بكثرة حيث أنها من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الأمعاء وتضعفها مع الوقت.

4- تناول الحبوب الكاملة والتي من بينها القمح التي يساهم في تخفيف أعراض ومشاكل القولون والفواكه التي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف.

5- الابتعاد على كل ما يؤثر على الأعصاب ويتسبب في التوتر والقلق.

6- ممارس التمارين الرياضية التي تساهم في الاسترخاء والتأمل من اليوجا وغيرها من التمارين.

7- اللجوء إلى زيت الزيتون بديلا عن الزيوت الأخرى في الطعام فهو مفيد أيضا للقولون.

فوائد القمح العامة

يوجد الكثير من الفوائد في القمح والتي تخص الجسم بشكل عام والتي من بينها الأتي.

1- يعمل على مد الجسم بالمزيد من الطاقة التي تساعد الجسم على القيام بكافة المهام الضرورية والخاصة به.

2- يقلل من نسبة تعرض الجسم إلى الأمراض الخطيرة والتي من بينها الأمراض التي تتعرض بالقلب.

3- يحتوي القمح على نسبة كبيرة من الألياف لذا فهو يعد من الأشياء الطبيعية المفيدة بالنسبة للجهاز الهضمي كما يعد من أحد العوامل الهامة التي يتم من خلالها التخلص من القولون العصبي.

4- يحتوي على الكثير من المركبات الهامة والتي من بينها اليانسين الهام والمفيد بالنسبة للنظر.

5- يحتوي على كمية كبيرة من الألياف مما يساهم في ضبط مستوى السكر في الدم.

6- في حالة أن تم وضع القمح ضمن الوجبات الغذائية التي يحصل على الجسم بشكل منتظم سوف يقى الجسم من التعرض إلى الكثير من الأمراض الخطيرة والتي من بينها السرطانات.

7- يحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون لذا من الممكن اللجوء له خلال الحميات الغذائية.

8- يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الحديد لذا فهو يحد من التعرض إلى فقر الدم.

9- يحافظ على الصحة العامة بالنسبة للجسم ويساهم في نمو الجسم بالشكل الطبيعي.

10- يساهم في تغذية الأعصاب والتخلص من القلق والتوتر والحالات النفسية السيئة.

11- يشفي الحروق ويساعد الجسم على التئام الجروح بسرعة أكبر.

12- يحتوي على العناصر الهامة والمفيدة بالنسبة للبشرة ويساهم في ترطيبها وتغذيتها.ظ