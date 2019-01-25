تعرفي على طريقة إعداد و تحضيرلازانيا السالمون

المقادير

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- طحين : ربع كوب

- حليب : 3 اكواب (سائل)

- جبنة بارميزان : ربع كوب

- جبنة الموتزاريلا : ربع كوب

- السبانخ : نصف كيلو (مفروم)

- الفلفل الأسود : نصف ملعقة صغيرة (الخشن)

- جبن الريكوتا : 420 غراماً

- اللازانيا : 100 غراماً (غير المسلوقة)

- السلمون المدخن : 420 غراماً

طريقة التحضير

1. في مقلاة، تسخّن كميّة زيت الزيتون، ويضاف الطحين، ويقلّب لمدّة دقيقة.

2. ثم، يضاف الحليب إلى الطحين، ويحرّك الخليط حتى يغلي ويصبح سميك القوام.

3. بعدها، يضاف جبن «بارميزان» والفلفل الأسود، ويحرّك هذا الخليط.

4. في وعاء آخر، يخلط السبانخ مع جبن «موزاريللا» و«ريكوتا».

5. يسخّن الفرن على حرارة 375 درجة مئوية، ويسكب ربع خليط الحليب في وعاء خبز مستطيل، وترتب 3/1 اللازانيا فوقها، ويسكب نصف ملعقة من خليط الجبن والريكوتا وتغطّى بطبقة من السلمون. وتعاد الطبقات فوق بعضها وتختم بطبقة لازانيا علوية، تطهى في الفرن لمدّة 15 دقيقة.



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