طريقة إعداد وتحضير طبقات اللازانيا كيك باللحم والجبن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحشوة اللحم :

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

البصل : نصف حبة (مفروم)

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الجزر : نصف كوب (مبشور)

الذرة : نصف كوب

صلصة طماطم : 450 غم

معجون الطماطم : ربع كوب

- لحشوة الجبن :

جبن الريكوتا : 500 غراماً

ريحان : نصف كوب (طازج ومفروم)

البيض : 1 حبة

جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- عجينة اللازانيا : حسب الحاجة (مسلوقة نصف سلقة)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- جبن موزاريلا : حسب الحاجة (مبشور)

- صلصة البشاميل : حسب الحاجة طريقة التحضير

1. لتحضير حشوة اللحم: في قدر، حمّي زيت الزيتون. قلّي البصل والثوم حتى يذبلا. 2. أضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود وعصّجيه. 3. ضعي الجزر والذرة واخلطي حتى يذبلا. 4. اسكبي صلصة الطماطم وضعي معجون الطماطم واخلطي حتى تتجانس المكونات. 5. لتحضير حشوة الجبن: في وعاء، ضعي جبن الريكوتا، الريحان الطازج والبيضة وجبن البارميزان. واخلطي المكونات جيداً بالملعقة حتى تتجانس. 6. في وعاء حديدي بيضاوي، اسكبي زيت الزيتون. 7. وزّعي شرائح اللازانيا في القالب مع ترك طرفها نحو الخارج. 8. وزّعي القليل من جبن الموزاريلا ثمّ طبقة لحم ثم طبقة لازانيا بعدها طبقة جبن ثم لازانيا، بعدها موزاريلا ثم لحم. 9. أغلقي أطراف اللازانيا الخارجية نحو الداخل لتغطية اللحم. 10. أدخلي القالب إلى فرن محمّى على حرارة 180 درجة مئوية لـ45 دقيقة. 11. عند التقديم زيني بالقليل من صلصة البشاميل. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير شوربة عدس بالخضار للرجيم طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس مع الكراث

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