طريقة إعداد وتحضير شوربة السمك والبطاطس

المقادير

- البصل : 1 pcs (المفروم)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- البطاطس : 1 pcs (مقطع مكعبات)

- سمك الفيليه : 500 gr (مقطع)

- مرق السمك : 5 اكواب (أو مرق دجاج)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صعتر : ملعقة صغيرة (مجفّف)

- الكزبرة : رشّة (مفرومة للتقديم)

طريقة التحضير

1. ضعي، في قدر سميكة القاعدة، البصل والزبدة، وذلك على نار متوسّطة، وقلّبي البصل إلى أن يصبح لونه أصفر فاتحاً.

2. رتّبي قطع البطاطس والسمك على البصل، ثم أضيفي مقدار كوب من المرق، وغطّي القدر ودعيه لمدّة 15 دقيقة.

3. فتّتي، عبر استعمال الشوكة، السمك والبطاطس بخفّة إلى قطع صغيرة. ولكن، لا تفتّتي كثيراً.

4. أضيفي بقية المرق والملح والفلفل والصعتر. ودعي الحساء يطهى على نار هادئة، لمدة 10 دقائق.

5. اسكبي الحساء في أطباق تقديم فردية، وانثري الكزبرة وقدّميه مباشرةً.

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