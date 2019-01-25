طريقة إعداد وتحضيرطاجن السمك مع الخضار للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سمك الفيليه : 1 كيلو

- بندورة : 4 حبات (مقطعة)

- الليمون : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الجزر : 2 حبة (مقطع دوائر)

- البطاطا : 2 حبة (مقطعة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة)

- عصير الليمون : ربع كوب

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- الكمون : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- كريما : كوب (خفيفة الدسم)

طريقة التحضير

1. تخلط الكزبرة والزيت النباتي مع الثوم والبابريكا والكمون والفلفل الأحمر وعصير الليمون وتقسم الخلطة في طبقين. 2. ننقع السمك في طبق الخلطة لمدة ساعتين على الأقل في الثلاجة. 3. نضع زيت الزيتون في فخارة أو طبق فرن ونوزع الجزر والبطاطا والزنجبيل والبصل والبندورة ونتبل بالملح. 4. نضع قطع السمك المتبلة ونسكب باقي كمية التتبيلة فوق الخليط والكريما. 5. نوزع حلقات الليمون ونغطي الطاجن بورق القصدير ويدخل إلى فرن على حرارة هادئة لمدة 45 دقيقة أو حتى تنضج الخضراوات. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير شوربة عدس بالخضار للرجيم طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس مع الكراث

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