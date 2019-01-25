طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه مشوي مع الروزماري لرجيم صحي

المقادير

- سمك الفيليه : 4 قطع

- روزماري : ملعقة كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- عصير البرتقال : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. اخلطي الروزماري وعصير البرتقال والثوم والزيت معا ثم أنقعي قطع السمك بها لمدة ساعتين



2. ازيلي قطع السمك وتبليه بالملح والفلفل واشويه بالشواية لمدة 15 دقيقة على الجهتين حتى ينضج وقدميه ساخناً إلى جانب طبق من السلطة أو الخضار السوتيه قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير شوربة عدس بالخضار للرجيم طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس مع الكراث

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