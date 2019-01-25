طريقة إعداد وتحضير جمبري بالثوم والليمون الأخضر لرجيم مثالي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الجمبري : 500 غراماً (متوسط الحجم مقشر ومنظف)

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقتان صغيرتان

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان (عصير ليمون أخضر)

- كزبرة خضراء : 4 ملاعق كبيرة (مفرومة)

طريقة التحضير

1. سخني ملعقة من كمية الزيت في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. 2. أضيفي الجمبري وقلبي لمدة دقيقتين ثم انقليه لطبق وضعيه جانبا. 3. أضيفي الملعقة المتبقية من زيت الزيتون لنفس المقلاة وقلبي الثوم المهروس ثم أضيفي الروبيان المقلب وحركي لمدة دقيقة. 4. أضيفي عصير الليمون الأخضر والملح والفلفل والكمون ونصف كمية الكزبرة وقلبي لمدة دقيقتين. 5. ضعي الجمبري في طبق التقديم وزيني الوجه بباقي كمية الكزبرة وقدميه ساخنا. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير شوربة عدس بالخضار للرجيم طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس مع الكراث

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