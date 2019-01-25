شكرا لقرائتكم خبر عن للزوج حافظ على نفسك.. واعرف أشهر 5 عادات غير صحية تصيبك بضعف الانتصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضعف الانتصاب أحد أهم المشكلات التى يمكن أن تؤرق الرجل، فهى من المشكلات الجنسية التى تجعله غير قادر على التمتع بحياته الزوجية، ووفقا لموقع menshealth فإن الرجل الذى يعانيها، يعانى من بعض الأعراض أهمها صعوبة الحفاظ على انتصاب العضو لفترة جيدة تمكنه من إكمال علاقته الزوجية.



ضعف الانتصاب 1

والكثير من الأسباب قد تقف وراء الإصابة بضعف الانتصاب عند الرجال، منها الأمراض المختلفة، كأمراض نفسية أو قلق وتوتر زائد، أو مشكلات فى سريان الدم فى العضو الذكرى، وغيرها من المشكلات، لكن وحسبما يوضح التقرير فإن هناك الكثير من العوامل والعادات التى قد تصبح سببا حقيقيا فى الإصابة بضعف الانتصاب، وتعطى مؤشرا للرجل مستقبلا فى إمكانية إصابتهم بهذه المشكلة.



التدخين

ومن أبرز العوامل والعادات غير الصحية التى قد ترفع فرص الإصابة بضعف الانتصاب، شرب الكحوليات التى يمكن أن تؤثر على نسب ومعدلات الكوليسترول فى الجسم، وهو ما ينذر بصعوبة فى تدفق الدم للعضو الذكرى منبئا عن ضعف الانتصاب فى بعض الحالات، كذلك يعد إهمال علاج الأمراض المزمنة أو على الأقل مصاحبتها من أكبر الأخطاء التى يقع فيها بعض الرجال، ما يعزز من صعوبة مرضهم والذى يؤدى بالتبعية لضعف الانتصاب بشكل كبير، مثل عدم متابعة معدل الضغط، أو نسب الكوليسترول فى الدم، أو نسب السكر.



طعام غير صحى