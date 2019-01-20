فوائد ركوب الدراجات للأطفال بعمر المدرسة

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مع التقدم السريع في التكنولوجيا ، فإن التكنولوجيا الرقمية لديها مجموعة من المزايا الخاصة بها ، فقد تجد أن الأطفال ينجذبون إلى الأدوات ، و لعب ألعاب الفيديو ، و مشاهدة الرسوم المتحركة ، و ما إلى ذلك ، و يجد الآباء صعوبة في إدخالهم إلى بيئة العالم الحقيقي ، و اللعب في الهواء الطلق ، ومع ذلك يمكنك تعريف أطفالك على ركوب الدراجات.
الفوائد الصحية من ركوب الدراجات للأطفال
يعتبر ركوب الدراجات نشاطًا منخفضًا و صحيًا ، و لكنه مليء بالمرح ، و يستمتع الأطفال بركوب الدراجات لأنه يجعلهم يشعرون بالاستقلالية ، و في البداية قد يجدون صعوبة في ذلك لكنهم سيتشجعون ، وستصبح هوايتهم المفضلة.
تمارين لعضلات القلب و الأوعية الدموية
ركوب الدراجات هو تمرين ممتاز للعضلات الكبيرة في الساقين ، و عندما تمارس عضلات الساق ، يزيد معدل ضربات القلب ، و بالتالي تسريع القدرة على التحمل في الجسم ، و تمارس عضلات القلب و الأوعية الدموية و تحافظ على التحقق من وزن طفلك ، و مساعدته على تحقيق الوزن المثالي.
ركوب الدراجات يبني كتلة العضلات
على الرغم من أنه من المعروف أن ركوب الدراجات هو تمرين جيد للساقين ، فإنه يقوي الجسم بأكمله ، و يبني و يقوي العضلات ببطء و ثبات ، و إذا كنت قلقًا بشأن التشديد على طفلك عن طريق جعله دورة يومية ، فقم بمسح هذا القلق حيث أن ركوب الدراجات بطيء ، و لكنه نشاط فعال يساعد طفلك على المدى الطويل.
ركوب الدراجات يخفف من الإجهاد
ركوب الدراجات هو ممتاز للإجهاد المغفل ، و الأطفال يقضون يومًا محمومًا في المدرسة و يشعرون تمامًا بالاستنزاف في المساء ، و يمكن لركوب الدراجات مساعدتهم على إعادة شحن طاقتهم ، فالخروج من تلقاء نفسها بعد يوم طويل في المدرسة يساعدهم على التخفيف من حدة التوتر و جعلهم أكثر سعادة.
الدراجات تقوي الصحة النفسية
ركوب الدراجات يعزز الثقة في الأطفال ، و يعزز ثقتهم بأنفسهم لأنهم الآن يبدأون في الخروج بشكل مستقل ، و يصبحون واعين لجسمهم والمناطق المحيطة بهم و يشعرون بمسؤولية أكبر ، و يساعدهم على معرفة العالم من حولهم و يهيئهم ليعتادوا على بيئتهم ، كما أن ثقتهم تساعدهم على الشعور بالراحة عندما يكونون خارج المنزل ، و في بعض الأحيان ، عندما يرافق الآباء أطفالهم من أجل ركوب الدراجات ، فإنه يضيف إلى الترابط الأسري.
الدراجات تعزز مهارات التنشئة الاجتماعية
يساعد ركوب الدراجات في التنشئة الاجتماعية مع الأطفال و الناس في الحي ، و يعزز مهاراتهم في التواصل و يعطهم فرصة تكوين صداقات جديدة ، و مشاركة وجهات نظرهم ، و مشاركة الأسرار ومناقشة مشاكلهم الصغيرة والمتعة معًا..
ركوب الدراجات يبقي الطفل نشط
و كونه أقل نشاطًا فإن قضاء الوقت في الألعاب الافتراضية الداخلية باستخدام الأدوات يحصر الأطفال في الأماكن الداخلية و يجعلهم كسولًا و غير نشطين ، و هذا يمكن أن يؤدي إلى السمنة لدى الأطفال في بعض الأطفال ، و يعد ركوب الدراجات من أفضل الأنشطة لتقليل الوزن و الحفاظ على نشاطهم ، و يحصل ركوب الدراجات على الأطفال في الهواء الطلق و يساعدهم على أن يكونوا نشيطين بالكامل لأن ممارسة تمرينات الأرجل تساعد في تنغيم جسمهم و البقاء بصحة جيدة.
الفائدة التعليمية لخروج الطفل لركوب الدراجة
– يخرج الأطفال من منازلهم في ضوء الشمس ، و هذا يعرضهم للمصدر الطبيعي لفيتامين د من الشمس ، و يحصلون على الهواء النقي ، الذي يجدد شبابهم و يهدئهم ، فيميلون للنوم جيدا.
– بينما يستمتعون بالخروج أكثر ، فإنهم يقللون من هاجسهم و إدمانهم على التلفزيون.
– كما أن الخروج من المنزل ، و ركوب الدراجات ، و التنقل بثقة يضيف إلى التوازن و التنسيق بين أجسادهم.
– يتعرفون على التخطيط الذي يقيمون فيه و المناطق المحيطة بهم ، فهم يميلون إلى استكشاف المزيد و تعزيز معرفتهم بالبيئة المحيطة بهم.
– عند ركوب الدراجات يكون الأطفال أكثر نشاطًا في المدرسة و تؤدي أنشطة أخرى بحماسة.
نصائح السلامة عند ركوب الدراجات
– لابد من التأكد من تصميم معظم الدراجات و تصنيعها وفقًا للمعايير الدولية ، و إذا كان طفلك مبتدئًا ، فمن المستحسن دائمًا الحصول على الدراجات التي تحتوي على عجلات مثبتة الأمان.
– تأكد من أن الدراجة يتم خدمتها بانتظام لمساعدتها على العمل بأفضل ما لديها.
– عرف طفلك بأجزاء الدراجة ، المشاكل المختلفة التي يمكن أن يواجهها أثناء ركوب الدراجات و نصائح حول كيفية التعامل مع أنفسهم و الدراجات.
– قد تشعر بالحذر من إرسال طفلك خارجا لركوب الدراجات ، و لكن تذكر الفوائد الصحية و الفرح في حياة طفلك ، كما إنه لمن دواعي سروري أن نشاهد طفلك يصنع الكثير من الذكريات.
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