أهمية تناول كبسولات فيتامين E

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قام العلماء باكتشاف فيتامين E عندما اكتشفوا أحد العوامل الضرورية في الزيوت النباتية للتكاثر أثناء تجاربهم على الجرذان ، وأطلقوا عليه اسم “التوكوفيرول ” وتعني “جلب الذرية ” ، كما اكتشفوا أربعة أنواع من التوكوفيرول سميت الألفا-توكوفيرول، والبيتا-توكوفيرول، والدلتا-توكوفيرول، والجاما-توكوفيرول، ويعد الألفا-توكوفيرول هو الوحيد الذي يحمل نشاط فيتامين E في جسم الإنسان .

وظيفة فيتامين E في جسم الإنسان

يعد هذا الفيتامين مضادا للأكسدة ، وهو أهم مضادات الأكسدة الذائبة في الدهون ، حيث يقوم بوظيفة ميكانيكية دفاعية في الجسم ضد تأثير الجذور الحرة ، وبالتالي يحمي أغشية ومكونات الخلايا الحساسة من التلف والأكسدة ، بالإضافة إلى ذلك فإنه يقي الأحماض الدهنية والدهون الأخرى والمواد المرتبطة بها من الأكسدة (كفيتامين أ على سبيل المثال) .

هناك العديد من الدراسات التي تقترح أن فيتامين E يخفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين ، وذلك عن طريق خلال حماية الليبوبروتين منخفض الكتلة أو ما يعرف بالكولسترول السيئ (LDL) من الأكسدة، حيث تعتبر أكسدة هذا الكولسترول السيئ عاملا رئيسيا في الإصابة بأمراض القلب .

كما قد يلعب دورا في الوقاية من مرض السرطان لأنه يعمل كمضاد للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة ، وهناك بعض الدراسات التي وجدت علاقة بين انخفاض مستوى فيتامين E والإصابة ببعض أنواع السرطان ، لكن هذه العلاقة أقل وضوحا من علاقة هذا المرض بفيتامين C .

إن عمل فيتامين E كمضاد للأكسدة يقترح دوره في بعض الحالات المتعلقة بالأكسدة مثل التهاب المفاصل ، اعتام عدسة العين ، العدوى ، مرض السكري ، الشيخوخة والزهايمر .

تأثير نقص فيتامين E

يعتبر نقص فيتامين E بسبب نقص تناول مصادره الغذائية نادراً في الإنسان، ويحدث نقصه بسبب اضطراب في امتصاص الدهون عادة ، مثل الذي يحدث في حالة مرض التليف الكيسي ، ويسبب نقص فيتامين E انحلال في خلايا الدم الحمراء مما يجعلها تخرج محتوياتها، الأمر الذي يحدث غالبا نتيجة تأكسد الأحماض الدهنية في أغشية هذه الخلايا.

وتظهر هذه الحالة في المواليد المبسترين ، حيث إن نقل فيتامين E من الأم إلى جسم الطفل يحدث في الأسابيع الأخيرة من الحمل، الأمر الذي لا يضمن حدوثه في حالات الولادة المبكرة، كما أن قدرة هؤلاء المواليد على امتصاص الدهون تكون ضئيلة ، مما يبدو على قدرتهم على امتصاص هذا الفيتامن .

وتسمى هذه الحالة بفقر الدم التحللي . إن نقص فيتامين E لفترات طويلة يؤدي إلى خلل في الوظائف العضلية العصبية الذي يضم الحبل الشوكي وشبكية العين، وتشمل أعراضه اضطراب في النسيق العضلي والانعكاسات العضلية ، والخلل في النّظر والقدرة على الكلام، وضعف العضلات، واختلال التوازن .

فوائد تناول كبسولات فيتامين E

يقدم تناول كبسولات فيتامين E العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، والتي تشمل :

– اكتشف العلماء أن تناول 200 وحدة دولية من فيتامين E لمدة تتجاوز العشر سنوات يخفض من فرص الوفاة بسرطان المثانة.

– يمكن أن يكون للفيتامين E دوراً في خفض التلف العصبي المصاحب للعلاج الكيماوي، حيث وجد أن تناوله قبل العلاج الكيماوي بعقار (Cisplatin) يخفض من خطر تلف الأعصاب المرافق له.

– يمكن أن يخفض تناول فيتامين E من خطر الإصابة بمرض الخرف (Dementia)، ومع ذلك فإنه لا يخفض من خطر الإصابة بالخرف الناتج عن مرض الزهايمر.

– وجد أن تناول فيتامين E في فترة يومين قبل موعد الدورة الشهرية وبعد بدايتها بثلاثة أيام يخفف من الألم المصاحب لها، ويقلل من فترتها، ومن كمية الدم التي تفقدها فيها، كما وجد أنه يقلل من أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

– علاج اضطراب فقد انتظام الحركة الرنح الجيني الذي يؤدي إلى نقص في فيتامين E، وتعد مكملات فيتامين E الغذائية جزء من علاجه.

– قد يكون فيتامين E فعالاً في تأخير تدهور الذاكرة والحاجة إلى شخص للعناية بالمريض في الأشخاص المصابين بحالات الزهايمر البسيط إلى المتوسط، لكنه لا يمنع الانتقال من حالات فقدان الذاكرة البسيط إلى الحالات الشديدة من المرض.

– كما يمكن أن يكون فيتامين E فعال في علاج فقر الدم عندما يتم تناوله مع العقار (Erythropoietin) في الأطفال والبالغين الذين يقومون بغسيل الكِلى.

– يفيد تناول فيتامين E الأطفال المصابين بمرض البيتا-ثلاسيميا (Beta-thalasemia) مع نقص هذا الفيتامين.

– يساعد فيتامين E في علاج صعوبة التآزر الحركي (dyspraxia) لدى الأطفال.

– وجد أن تناول فيتامين E يعمل على تحسين وظائف الكلى في حالات تصلب الكبيبات في الأطفال.

-يساعد تناول فيتامين E وحده أو مع السيلينيوم على تحسين حالات نقص نشاط الإنزيم G6PD الوراثي المعروف بالفوال.

– يساعد تناول فيتامين E الطبيعي على التحسين من أعراض مرض هنتنغتون في بداياته، ولكن لم يوجد له تأثير في الحالات المتأخرة من المرض.

– يساعد تناول فيتامين E من قبل الرجال المصابين بمشاكل في الخصوبة على زيادة فرص الحمل.

– يساعد استخدام فيتامين E على الجلد في علاج نوع من أنواع التقرحات الجلدية الذي يسمى (Granuloma annulare) والمعروف باسم الفطار الفطراني أو الورم الحبيبي الفطراني.

– يساعد تناول جرعات عالية من فيتامين E وفيتامين A في الشفاء بعد إجراء عمليات الليزر في العينين.

– يعمل تناول فيتامين E مع أدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي على تقليل الألم في هذه الحالات أكثر من العلاج الدوائي وحده.

– وجدت بعض الدراسات أن تناول فيتامين E يساعد على تحسين من أعراض الاضطراب الحركي (Tardive dyskinesia) المعروف بخلل الحركة المتأخر.

وجدت بعض الأبحاث أن تناول فيتامين E يقلل من خطر العدوى في الأطفال الذين يتداوون بالعلاج الكيماوي، ولكن هذا التأثير بحاجة إلى المزيد من البحث العلمي.

– وجدت بعض الدراسات أن تناول فيتامين E يقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية وخاصة لدى الرجال المدخنين المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري، في حين وجدت دراسات أُخرى أنه لا يقلل من خطر الإصابة بها.

– قد يقلل تناول فيتامين E من الجرعات الدوائية التي يجب تناولها من الأدوية المثبطة لجهاز المناعة في حالات زراعة الكبد.

– يمكن أن يكون تناول كل من فيتامين E وC مع الأدوية المعتادة قبل عمليات تحويل مجرى الدم بيومين وبعدها بيوم مفيد في تقليل مضاعفات العملية، ولكن تناول فيتامين E وحده لا ينتج هذا التأثير، كما أنّ هذا الأثر يحتاج إلى المزيد من البحث العلمي .

– يمكن أن يكون للفيتامين E دور في اضطرابات الجلد، والحساسيات، والصرع، والرشح، ومتلازمة الإرهاق المزمن، ولكن تحتاج هذه الآثار إلى المزيد من البحث العلمي .

– وجدت بعض الأبحاث أن تناول فيتامين E يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، كما وجد أنه يساعد في خفض سكر الدم في المصابين به، ولكن تحتاج هذا النتائج إلى المزيد من البحث العلمي .

– تحسن حالات ارتفاع الكولسترول، تقترح بعض الدراسات الأولية أن تناول فيتامين E مع فيتامين C يخفض من الكولسترول في حالات ارتفاعه لدى الأطفال، ويحتاج هذا التأثير إلى المزيد من البحث العلمي .