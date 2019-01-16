شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي ٢٠٠٩ مقابل ٢٠١٩.. ماذا عن الهواتف؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر هاشتاج 2009vs2019challenge# أو #10YearChallenge على تويتر كالنار في الهشيم، حاملا في طياته صورا شخصية في الغالب إلى جانب معالجات طريفة للفرق بين عامي 2009 و2019.

أيضا انتشر هذا التحدي على «فيس بوك» بأشكاله الطريفة، ومما يثير اهتمام التقنيين في الفرق بين الهواتف في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٩ ومدى التطور الذي طرأ على الهواتف الذكية من حيث الشكل والمضمون.

نلاحظ مدى التطور في الحجم والشاشات، سرعة المعالج أيضا، وسهولة الاستخدام.