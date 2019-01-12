شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب جرثومة المعدة وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جرثومة المعدة من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، وهى نوع من أنواع البكتيريا تعيش فى المعدة والاثنى عشر وتسبب التهابات شديدة وتقرحات فى المعدة، وإذا لم يتم علاجها قد تزيد من خطر الاصابة بسرطان المعدة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن أسباب الإصابة بجرثومة المعدة هى:

أسباب الاصابة بجرثومة المعدة



الجرثومة

تنتقل العدوى عن طريق تناول الادوات الشخصية من شخص مصاب لشخص سليم وخصوصا أدوات الطعام، و تناول الطعام والشراب الملوث والمكشوف للهواء أو الاكثار من تناول المشروبات الكحولية والإفراط فى تناول الأدوية المضادة للالتهاب.

وهناك بعض العلامات والأعراض التى تظهر على المريض وتدل على اصابته بجرثومة المعدة وهى:

أعراض الاصابة بجرثومة المعدة



جرثومة المعدة

1: ألم شديد وانتفاخ فى البطن.

2: فقدان شديد فى الشهية مع انقاص الوزن بشكل ملحوظ.

3:الغثيان والقىء وعسر الهضم.

4: قد تسبب الجرثومة ثقب فى المعدة ونزيف داخلى.

5:ظهور براز أسود أو دم أحمر مع البراز.

6:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

7: الشعور بضيق شديد فى التنفس مع الدوار او الاغماء.

8: حمى.

وييتم تشخيص جرثومة المعدة عن طريق:

تشخيص جرثومة المعدة

1: عن طريق تحليل البراز.

2: منظار المعدة.

3: تحليل الدم.

4:الأشعة السينية.

ويتم علاج جرثومة المعدة ، عن طريق تناول المضادات الحيوية والأدوية التى تعمل على تقليل حمض المعدة ومثبطات مضخة البروتون، مع اتباع بعض النصائح ومنها:

1: تجنب المشروبات الكحولية.

2: الابتعاد عن التدخين.

3: الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة والدسمة حتى لا تزيد من التهابا المعدة.

4: تجنب تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه.