الكنز المدفون في جسد المرأة… ما لا تعرفونه عن الأورجازم الأنثوي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يناير 2019 10:09 مساءً - للروائي الشهير jd salinger مقولة مُلهمة هي : “جسم المرأة يُشبه الكَمَان. يُخرج موسيقى رائعة في حال لُعِبَ عليه بشكل صحيح”.

نُشر مقال علمي عبر bbc بخصوص خبايا المتعة النسوية، وفيه يقول إيمانويل جانييني من جامعة روما تور فيرغاتا: “نحن قادرون على الذهاب إلى القمر لكننا لا نفهم ما يكفي عن أجسادنا”، إلا أن العلم توصل إلى بعض الإجابات بعد جهود مُضنية تؤكد أن جسد المرأة أكثر تعقيداً من جسد الرجل.

فما هي أغرب الأمور التي تخص المتعة الجنسية لدى النساء؟

سابقاً، قدمت الفنانة والمصورة الفكرية صوفيا والاس، مشروع “CLITERACY” وهو مشروع إعلامي يستكشف مفارقة الهوس العالمي بأجساد النساء في عالم أُمِّي عندما يتعلق الأمر بالجنس الأنثوي، ويواجه الخطأ المعرفي من قِبَل العلماء الذين قاوموا فكرة وجود جسد نسائي فريد ومستقل، وتوضح والاس أنه في السنوات العشر الماضية كانت هناك اختراقات علمية هائلة في فهم “البظر” ومع ذلك تعدّ غيضًا من فيض، وتؤكد أن المتعة الجنسية لهذا الجزء من جسد المرأة أكبر بكثير من الاتصال الجنسي.

لا عجب أن بعض النساء لديهن أقوى هزات الجماع في منتصف العمر وفي الخمسين وما بعدها

ومع بحثها توصلت إلى الحقائق التالية:

1 – البظر حجمه حوالى أربع بوصات، وهو مثل القضيب العادي غير المنتصب ولكن ثلاثة أرباعه مختبئ داخل جسم الأنثى. إنه كنز مدفون.

2- يحتوي البظر على 8000 نهاية عصبية شديدة الحساسية أي ضعف النهايات العصبية في حشفة القضيب.

3- ينمو البظر طوال حياة المرأة. وبعد سن اليأس، يمكن أن يصبح البظر 2.5 مرة أكبر مما كان عليه عندما كانت المرأة في سن المراهقة. لا عجب أن بعض النساء لديهن أقوى هزات الجماع في منتصف العمر وفي الخمسين وما بعدها.

4 – من 50 إلى 75 % من النساء لا يصلن إلى هزة الجماع إلا من خلال لمس البظر.

5- جميع الأطفال لديهم نفس نسيج الأعضاء التناسلية عند ولادتهم. في حوالي 12 أسبوعاً، تبدأ الأعضاء التناسلية لكل طفل بالتفريق إلى القضيب أو المشفرين. للبظر والقضيب هما نفس التركيبة ولكن مجمعة بطريقة مختلفة.

وبحسب الدكتورة ديبي هيربينك، باحثة في جامعة إنديانا ومؤلفة كتاب “لأنه شعور جيد”، فإن النشوة الجنسية تتحسن مع التقدم في العمر. فمع التقدم في السن يمكن أن تتحسن جودة وتواتر هزات الجماع.

وأظهرت دراسة حديثة أن 61% من النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و 24 عاماً تعرضن للذة الجماع في آخر مرة مارسن فيها الجنس، و 65% من النساء في الثلاثين منهن، وحوالي 70% من النساء في الأربعين والخمسين منهن. دون تحديد سبب علمي لهذا الأمر.

أقوال جاهزة

أظهرت دراسة حديثة أن 61% من النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و 24 عاماً تعرضن للذة الجماع في آخر مرة مارسن فيها الجنس، و 65% من النساء في الثلاثين منهن، وحوالي 70% من النساء في الأربعين والخمسين منهن.

لا يزال معظم الناس – حتى اليوم – في الظلام، فعندما يتعلق الأمر بالغموض الأنثوي هناك الكثير لنتعلمه.

نشر الموقع الإلكتروني thrillist، مجموعة من الحقائق غير المألوفة عن “الأورجازم”:

– من 10 إلى 15٪ من النساء لا يستطعن الحصول على النشوة الجنسية على الإطلاق، ما يُعرف بـ Anorgasmia وهو عدم القدرة على الإنزال.

هزات الجماع تجعل النساء تبدو أصغر سناً فهي ينبوع باطني للشباب

– هزات الجماع تجعل النساء تبدو أصغر سناً فهي ينبوع باطني للشباب.

– خلال هزة الجماع تغلق أجزاء الدماغ التي تحفز على الخوف.

– يوجد أفضل يوم للجنس وهو اليوم الرابع عشر من دورة المرأة. في هذا اليوم ينمو بظر المرأة مثل كبسولة تنمو سحرياً، يزداد حجمها بنسبة تصل إلى 20٪.

– في دراسة حديثة، وُجِد أنه تعمل هزات الجماع بشكل أسرع من المسكنات لتقليل الصداع وعلاج 60٪ من المصابين بالصداع النصفي.

– النشوة الجنسية تحرق من 2 إلى 3 سعرات حرارية، على الرغم من أن الشخص يمكن أن يحرق حوالى 50 سعرة حرارية في النشاط المؤدي إلى النشوة الجنسية.

– في حين أن النساء المحبات للجنس الآخر يصلن للأورجازم 62% من الوقت الذي يمارسن فيه الجنس، المثليات يختبرنه 75% من الوقت.

معروف أن الشهوة الجنسية تحدث مع الاتصال الجنسي وأن “البظر” اكتشاف ثوري جنسي للوصول بالمرأة إلى “الأورجازم”، إلا أن العجائب لم تقف عند هذا الحد.

في حين أن النساء المحبات للجنس الآخر يصلن للأورجازم 62% من الوقت الذي يمارسن فيه الجنس، المثليات يختبرنه 75% من الوقت.

سأل موقع your tango مجموعة من الفتيات عن أغرب المرات التي حصلن فيها على هزات جنسية.

فبعض النساء يحصلن على الهزة الجنسية من خلال الاحتكاك بأذرع أريكة أو حافة السرير. وأخريات يصلن للأورجازم خلال التمارين الرياضية، عند التركيز على عضلات قاع الحوض.

وتحكي إحدى الفتيات أنها أثناء ركوبها الخيل في مرحلة الثانوية ومع حركة الحصان وقفزه حصلت على أقوى هزة جماع في حياتها. وأخرى اعترفت أنه مع عمل دورة الغسالة واهتزازها القوي، تشعر بالأورجازم.

وربما بعض الأحلام تكون نهايتها سعيدة..

سردت مقالات علمية أغرب وضعيات وحالات الحصول على الهزة الجنسية وجاءت أغربها كالآتي:

1 – تفريش الأسنان

أفادت إحدى السيدات أنها كانت تعاني من هزات الجماع من حين لآخر أثناء تنظيف أسنانها التي كانت قوية جداً لدرجة أنها تركتها في “حالة ضعف الوعي المؤقت”، والسبب أنها قبل سنوات كانت قد خضعت لعملية جراحية فاشلة.

2 – قصّ الشعر

وهو ما يُطلق عليه “رد فعل الحواس المستقل الذاتي” أو ASMR، وهي ظاهرة تواجه فيها تجربة تشبه النشوة الجنسية التي تحدث بالكامل في رأسك، فبعض الناس يحصلون عليها من حلاقة الشعر والبعض الآخر من مشاهدة أشرطة فيديو معينة.

3 – التثاؤب

تحت تأثير دواء معين، يحدث لبعض الأشخاص أن يختبروا أحد أغرب الآثار الجانبية، الأورجازم.

4 – تحفيز القدم، على الأقل هذا ما اعترفت به امرأة في هولندا، فبمجرد المشي حافية القدمين يحدث لها “هزة”. تم الأمر بعد أن عانت من تلف في الأعصاب مما جعل عمودها الفقري غير قادر على التفريق بين مهبلها ورجليها.

5 – الولادة

0.3 % من النساء يحصلن على هزة جماع أثناء الولادة.

6 – اليوجا

“أنا الآن في قمة الذروة”. ما يؤدي أحياناً إلى الحصول على هزة أثناء الانغماس في هذه الرياضة.

7 – شمّ رائحة الماشروم

وفقاً لدراسة في المجلة الدولية للفطر الطبية. أكثر من نصف النساء يشعرن بالنشوة بعد استنشاق فطر استوائي هاواي يدعى Dictyophora.

8 – إزالة الشعر بالليزر

نشرت مجلة غلامور قصة لسيدة أثناء حصولها على علاجات إزالة الشعر بالليزر في منطقة “البيكيني” فجأة وجدت نفسها قريبة من هزة الجماع.

هزات الجماع لا تقل أهمية عن صحة المرأة. وبحسب بحث علمي بمجلة woman’s day فإن للنشوة الجنسية فوائد هائلة، إحداها تخفيف الآلام.

تقول ليزا ستيرن، الممرضة التي تعمل مع منظمة الأبوة المخططة في لوس أنجلوس: “هناك بعض الأدلة على أن هزات الجماع يمكن أن تخفف من جميع أنواع الآلام بما في ذلك الألم الناتج عن التهاب المفاصل والألم بعد الجراحة وحتى الألم أثناء الولادة”.

ويعود ذلك إلى إطلاق الجسم للأوكسيتوسين أثناء النشوة الجنسية، وهي مادة كيميائية تسهل الترابط والاسترخاء والحالات العاطفية الإيجابية الأخرى. حتى أن التفكير في الجنس يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.

الكتابة: سلوى عمار \ رصيف22