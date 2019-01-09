انت الان تتابع موضوع طريقة سريعة للحمل بتوأم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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نجد الكثير من المتزوجين يرغبون في انجاب توأم، لكي يضمنوا وجود أخ لطفليهم، وكان قديما يصعب اتخاذ أي سبيل لانجاب التوأم غير ان تتم بقدرة الله وحده، ولكن حديثا نجد اكتشاف بعض السبل التي تزيد من فرصة الحمل بتوأم .

طريقة سريعة للحمل بتوأم

ـ نجد أن الأشخاص النباتيين عندهم فرص اضعف في انجاب التوأم عن الاشخاص الذين يأكلون اللحوم، لذا يجب أن يتناول اللحوم والمنتجات الحيوانية بكثرة التي تعمل على زيادة الخصوبة.

ـ أن يتم تناول الزنجبيل والعسل بكثرة .

ـ تناول العرقسوس، وحشيش الملاك، والجنسينج، حيث ان هذه الاعشاب محفزة للحمل، وتعمل على تنشيط المبايض لدى النساء، مع تجنب تناولها بإفراط حتى لا تترك آثاراً عكسية .

ـ نخلط كل من العسل والحلبة وحب الرشاد والفلفل الأسود مع القرفة والكمون، ونأخذهم مرتين يوميا ونشرب بعدهما كوبين ماء فاتر .

ـ نقوم بتناول الأناناس بعد شرب المرمية على الريق يومياً .

ـ نحرص على أكل صفار البيض بكثرة .

ـ أكل حبوب القمح وكذلك زيت هذه الحبوب ، لأنها بها حمض الفوليك .

ـ نكثر من أكل البطاطا .

نصائح للحمل في توأم

1ـ التوقف عن أخذ حبوب الحمل قبل التفكير في الحمل، حيث يوجد دراسة ولكنها غير أكيدة أن المرأة عندما تتوقف عن حبوب منع الحمل تحفز المبايض لإطلاق سراح بويضتين.

2ـ نجد المرأة الضعيفة التي لا تتبع نظام غذائي غير متوازي تكون عندها فرصة انجاب التوأم من المرأة التي تحصل على غذاء متكامل وبنسب متناسبة .

3ـ العامل الوراثي يؤثر في احتمالية وجود توأم وكذلك التاريخ العائلي، حيث العائلة التي يوجد بها توأم تزيد فرصه انجاب التوأم بنسب عالية لأحد أفرادها، عن العائلة التي لا يوجد بها توأم.

4ـ اذا استمرت رضاعة الطفل الأول فترة طويلة تساعد على فرصة للحمل في توأم .

5ـ المرأة التي لها أصول افريقية تكون عندها فرصة انجاب توأم عن المرأة التي لها أصول أسوية أو إسبانية وذلك لعدة أسباب منها التغذية وأنهم طوال القامة، وزيادة الوزن وكل هذا يساعد على فرصة الحمل الطبيعي وكذلك الحمل بتوأم .

6ـ المرأة التي كبرت في السن فرصتها ضعيفة جدا لانجاب التوأم الا اذا كان الحمل تم وهي سنها كبير .

زيادة فرص الحمل بتوأم بمساعدة الطبيب

توجد العديد من الأسباب التي تستدعي أن يتدخل الطبيب فيها لإعطاء فرصة الحمل بتوأم، فقد تكون المرأة كبيرة في السن، فممكن للطبيب المساعدة على عمل ما هو يؤدي إلى فرصة انجاب توأم سليم خالي من التشوهات، وكذلك في حالة عدم حمل مرة أخرى أي ما يسمى بالعقم الثانوي.

وكذلك نفاذ الخصوبة والتقدم في السن من الاسباب التي نجد معها الحاح في انجاب توأم، فهو يكون عن طريق زراعة البويضات، او اعطاء دواء وخاصة كلوميد، أو من خلال التلقيح الصناعي وهو ما يسمى بأطفال الأنابيب، وكذلك عن طريق اعطاء منشطات التبويض .

أعراض الحمل بتوأم

1ـ زيادة أعراض الحمل، حيث نجد الحامل بتوأم تشعر بأعراض زيادة عن الحمل العادي كزيادة نوبات الغثيان في الصباح وعلى الرغم من زيادة اعراض الحمل الا انها لا تعاني من مضاعفات خطيرة .

2ـ حركة الجنين المبكرة، تكون حركة الجنين في الحمل بتوأم حركة زائدة وبتكون مبكرة في مراحل الحمل .

3ـ زيادة الوزن، نجد المرأة الحمل بتوأم يزداد وزنها عن المعدل الطبيعي لزيادتها في الحمل العادي.

4ـ السونار، كذلك عند الكشف بهذا الجهاز يبين أن المرأة حامل بتوأم من عدمه، وكذلك يبين اذا كان هناك مضاعفات للحمل .

تحديد جنس المولود طبياً وحكمه في الدين

عند تدخل الطب، بدأ البعض يلجأ لتحديد جنس المولود، وذلك بإعطاء الاشياء التي تحفز المبايض لكي تنتج عدد من البويضات والتي تخرج من الرحم بعد نضجها، ثم يقوم الطبيب بحقنها بالحيوانات المنوية ، وبعد ذلك بعدة أيام يقوم بتحديد جنس الجنين وحقنه في الرحم والتخلص من البويضات الأخرى، ونجد أنه صدرت فتوى بعدم جواز هذا العمل اذا كان الشخص انجب من قبل، ويجوز اذا كان لم يستطع الانجاب الا بهذه الطريقة .