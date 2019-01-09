أوضاع الجماع للمرأة الحامل لتسهيل عملية الولادة

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يعرف علمياً أن الجماع في وقت الحمل يعد من أفضل الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الشريكان لتسهيل عملية الولادة وبشكل خاص في الشهر التاسع، يوجد الكثير من الفوائد للجماع أثناء فترة الحمل، لكن يجب على الشريكين تجنب أوضاع الجماع العنيفة ولسلامة الجنين ينصح بإتباع أوضاع الجماع التالية، في هذا المقال نستعرض أبرز أوضاع الجماع الآمنة للمرأة الحامل بالصور تساعد على تسهيل الولادة الطبيعية لاحقا وهي من أكثر الأوضاع الآمنة حيث يمكن أن يقوم بها الشريكان بدون قلق .

أوضاع آمنة في الحمل وتسهل الولادة

– الوضع الأول

مناسب للثلث الأول والثاني و الثلث الثالث أيضا، وذلك اعتمادا على مدى راحة الزوجة ، والجيد في هذا الوضع ، أنه يمكنك الاسترخاء والاستلقاء ، بينما يقوم الشريك بالعمل أكثر ، وجها لوجه ، يساعد هذا الوضع على جعل العلاقة أكثر حميمية ، كما يمكن لمس الشريك .

لكن يجب الانتباه أنه في الثلث الأخير من الحمل ربما تشعرين بالدوار عند الاستلقاء على الظهر ، إذا حدث ذلك يمكنك استخدام الوسائد بوضعها أسفل الظهر ، يساعد ذلك على راحتك دائما خلال جميع مراحل الحمل ، كما يسهل القيام بهذا الوضع .

كما أنه إذا كان الزوج يضع الكثير من الضغط أو الوزن على البطن ، فينبغي ابلاغه بهذا ، من وقت لآخر حتى تحافظي على جنينك .

2- الوضع الثاني

هذا الوضع مناسب لجميع أشهر الحمل ، وبشكل خاص الشهور الأخيرة بداية من الشهر السابع وحتى التاسع ، مع نمو حجم البطن ، مما يصعب عليك الحركة أثناء الجماع ، يمكنك دعم البطن بوسادة في الثلث الأول والثاني ، مع التدحرج قليلا إلى الأمام ، وهذا يسهل على الزوج الدخول .

الجيد في هذا الوضع أنه يمكن للزوج مداعبة وتحفيز البظر ، خلال العلاقة الحميمة ، كما يستطيع تحريك القضيب بسهولة وفركه ، مما يزيد المتعة أثناء الممارسة .

لكن ينبغي العلم بأن الاختراق والوصول يكون صعبا وليس كبير ، لذلك يمكنك اختيار وضع آخر إذا كنتما تريدان هذا الأمر .

3- الوضع الثالث

هذا الوضع مناسب لجميع مراحل الحمل ، فيمكنك الميل إلى الأمام ، مع ابقاء الجزء الخلفي على السرير ، للحصول على دعم أكبر ، وسيطرة أكبر على الشريك ، كما يمكنه دعم نفسه بوسائد أيضا .

الجيد في هذا الوضع أن يعد الحل الأمثل لمعظم السيدات الحوامل ، حيث لا تحتاج إلى فتح الساقين كثيرا ، كما يمكن للزوج الوصول بسهولة إلى الثديين والبظر أثناء ممارسة العلاقة ، وهناك العديد من الدراسات التي تشير أن هذا الوضع يمنح المرأة متعة أكبر بالمقارنة مع باقي الأوضاع ، ويمكنك من رؤية زوجك أيضا .

يجب الانتباه أن هذا الوضع غير مناسب للشهور الأخيرة من الحمل ، لذلك يفضل تجنبه .

4- الوضع الرابع

وضع الدوجي ستايل وهو مناسب لجميع شهور الحمل ، والأنسب للشهور من السابع إلى الشهر التاسع . وهذه الوضعية ممتازة وعظيمة اذا كان هناك ضغط على ظهرك والحوض، ويعتبر وضعا مثاليا إذا كان لديك ألم في أسفل الظهر ناتجا عن الحمل . يمكن لشريك حياتك أيضا العمل على تحفيز البظر الخاص بك في هذا الوضع .

يمكن القيام بهذا الوضع على الفراش إذا كنت لا تشعرين بنشاط ، أو يمكنك الاسترخاء ووضع وزنك على وسائد والاستمتاع بالتجربة .

لكن يجب الحذر إذا كان لديك ألم في المعصمين ، يمكن القيام بتغير الوضع التالي ، لمنح الراحة لليدين . كما يجب الانتباه إلى أن الدوجي ستايل أثناء الحمل يمكن الرجل من الولوج بشكل كبير في فرج المرأة لذلك اذا كنت تشعرين بعدم الارتياح قومي بلفت انتباه زوجك ، وفي بعض الأحيان يمكن أن يسبب الضغط على الجدار الأمامي للمهبل الخاص بك والتي قد تجدينه غير مريح خصوصا أثناء الحمل.

5- الوضع الخامس

هذا الوضع مناسب للشهور الأولى من الحمل وحتى الشهر السادس ، ولا ينصح باختياره في الثلث الأخير من الحمل ، الجيد في هذا الوضع هو أنه يسمح بالتواصل العيني بين الزوجين ، كما يمكنهما من التقبيل والاحتضان بطريقة مريحة أثناء ممارسة العلاقة .

هذه الوضعية أكثر رومانسية من أوضاع الولوج ، فتساعد على الاستمتاع بلحظات من الحب الدافئ أكثر من المتعة الجنسية .

6- الوضع السادس

وهو مناسب للشهور الثلاثة الأولى من الحمل ، والثلث الثاني ، ولكنها غير مناسبة للثلث الأخير ، خلال هذا الوضع يقوم الشريك بالعملية بالكامل ، وعليك فقط الاسترخاء والاستمتاع ، كما يمكنه مداعبة البظر .

يجب الانتباه إلى أنه في الربع الأخير قد تشعرين بدوار ، مع الاستلقاء لفترة طويلة على الظهر ، إذا حدث هذا الأمر يمكنك استخدام الوسائد للدعم مع التأكد من الميل جهة اليسار .

7- الوضع السابع

هذا الوضع مناسب لأشهر الحمل الثلاثة الأولى والثلث الثاني إذا كنت لا تشعرين بالدوار أيضا من الاستلقاء على ظهرك.

الجيد في هذا الوضع أنه يمكنك لف رجليك حول خصر زوجك ، وتحديد وتيرة من المحاور. يد زوجك ايضا حرة لعناق ثدييك وتحفيز البظر الخاص بك.

لكن إذا شعرتي بالدوار، قومي بوضع زوجين من الوسائد وراء أعلى الظهر والرأس لدعم نفسك قليلا.