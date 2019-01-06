شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى التغذية الصحية الجيدة لمرضى التصلب المتعدد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض التصلب المتعدد من الأمراض الخاصة بالأعصاب، والتي تعمل علي تحطيم مركز أعصاب لجسم من خلال المخ، ويساعد علي ذلك تناول الطعام غير الصحي أي السريع، ولذا هذا التقرير يساهم بشكل كبير في التعرف علي أفضل الحيل التي تقلل من أضرار ومضاعفات هذا المرض، وفقا لما نشره موقع " multiplesclerosisnewstoday".

وأكد التقرير، علي ضرورة تناول الأطعمة الصحية لمرضي التصلب المتعدد، وأيضا عليهم تغير أساليب الحياة غير الجيدة إلي الأفضل، مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي، لتقوية الجسم، وتنشيط خلاياه.

وأوضح التقرير، أن الكثير من المصابين بالتصلب المتعدد (MS) يشعرون بتحسن عند تناولهم طعامًا صحيًا، وهذا يؤكد أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة الرياضة اليومية يمكن أن يحسن أو يخفف من أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد، فعلى سبيل المثال يمكنهم تقليل نسبة التعب، والحفاظ على وظائف الأمعاء والمثانة بانتظام، وتحسين صحة الجلد والعظام والأسنان واللثة، وتعزيز صحة القلب، وتحسين قوة العضلات والمرونة، كما يساعد النظام الغذائي الصحي على التحكم في زيادة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام.

وعلي مرضي التصلب المتعدد الإكثار من تناول الأسماك عالية الأحماض أوميجا 3، كالأسماك السلمون والرنجة والماكريل والتونة والسردين وسمك السلمون، الدجاج ينصح بتناوله بدون جلد أو الديك الرومي واللحوم الخالية من الدهن، الفاصوليا والعدس وفول الصويا والمكسرات، والفواكه والخضروات.

ونصح التقرير، أنه علي مرضي التصلب المتعدد ضرورة التقليل من تناول الكافيين، وأيضا الأطعمة المشبعه بالدهون.